VÍDEO: Lula se emociona ao cantar com o público ao lado de Janja e Fafá durante o Círio 2024

Após acompanhar a passagem da berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no palanque montado na Estação das Docas, em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado primeira-dama Janja, assistiu à apresentação da cantora Fafá de Belém. Ele ficou visivelmente emocionando quando ela cantou com o público presente a música Nossa Senhora, composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

As imagens foram publicadas no Instagram da primeira-dama Janja. "Quanta gratidão por viver o Círio novamente e poder agradecer por tantas bençãos nessa caminhada. A fé, o amor e a solidariedade nos unem! Volto pra Brasília com o coração quentinho. Obrigada, Nazinha! Obrigada, Pará! ♥️🙏🏼", escreveu Janja.

O vídeo rendeu vários comentários: "Que emoção. É visível a emoção no rosto do presidente Lula!", escreveu uma seguidora. "Emocionante. Que momento Janja. Realmente a Fafa e essa multidão multiplicam Amor", disse outra.