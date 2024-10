Crianças tomam banho em chafariz da praça no meio da procissão do Círio; veja

Durante a grande procissão do Círio de Nazaré neste domingo (13), algumas crianças foram avistadas tomando banho em um fonte, conhecida como Chafariz das Sereias, localizada no Complexo da Praça da República, na Av. Presidente Vargas, em Belém, buscando aliviar o calor. Acompanhe ao vivo o Círio 2024 aqui

O registro é do jornalista Hamilton Braga, de O Liberal, e também mostra alguns romeiros adultos se protegendo do sol na sombra da escultura da fonte. Hoje, no momento da maior procissão da festa que celebra Nossa Senhora de Nazaré, a capital paraense registra a temperatura de 33ºC.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)