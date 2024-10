cantor Zé Felipe faz show na Casa do Turismo do Círio e recebe presente do ministro Celso Sabino

O cantor Zé Felipe esteve presente na Casa do Turismo do Círio, promovida pelo Ministério do Turismo, em Belém, ontem (12/10). O marido da influenciadora Virgínia Fonseca recebeu uma peça de artesanato regional doPará do Ministro do Turismo.

O momento foi compartilhado nas redes sociais do próprio ministro e da pasta. A Casa do Turismo recebeu inúmeros convidados e artistas para promover a cultura e entretenimento ao público durante as festividades do Círio de Nazaré.

