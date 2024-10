Grande procissão de domingo do Círio 2024 encerra após 5h, veja como foi

Chegou ao fim a grande procissão do Círio de Nazaré, realizada neste domingo (13). Cerca de 2 milhões de pessoas caminharam a partir das 7h26 da manhã, da Catedral Metropolitana de Belém, à Praça Santuário, onde muitos devotos já aguardavam a Imagem Peregrina. Com projeto do decorador Vando Nascimento, a padroeira dos paraenses teve a berlinda recheada de tons de azul celeste, branco e cor de rosa, com flores como hortênsias azuis e brancas, colocadas para criar um efeito de céu. As flores rosas, anastasias e orquídeas phalaenopsis, preencheram toda a estrutura da Berlinda, formando um jardim celestial. Veja como foi a procissão, minuto a minuto em Oliberal.com

O Círio de Nazaré reúne mais de 2 milhões de pessoas no segundo domingo de outubro e é considerada a maior festa religiosa do mundo (Wagner Santana/O Liberal)

Em 2023, a procissão começou por volta das 7h e encerrou às 11h53, momento em que a Imagem Peregrina chega na Praça Santuário, em frente à Basílica. Este ano, a chegada ocorreu às 12h26, após exatas cinco horas de traslado pelas ruas da capital paraense.

Desde a madrugada, vários fiéis já se direcionavam aos arredores da Praça Dom Frei Caetano Brandão, em frente à Catedral Metropolitana de Belém. Às 5h45, os fiéis comemoraram a chegada de um dos símbolos mais tradicionais e representativos da festividade: a corda que carrega a berlinda. Pouco tempo após a saída, depois do encerramento da missa, a corda foi atrelada, mais uma etapa bastante aguardada pelo público.

Presença do Presidente Lula

Chefe do Executivo brasileiro desembarcou na capital paraense na noite de sexta-feira (11) com a primeira-dama Janja para participar da festa religiosa paraense. O presidente participou da Romaria Fluvial e foi o responsável por colocar a Imagem na redoma de vidro, no sábado (12).

À noite, o presidente da República acompanhou a Trasladação na Varanda de Nazaré, ao lado da esposa, e do governador Helder Barbalho. Lula ganhou um terço e um pedaço da corda dos fiéis que passavam em frente ao local onde ele estava, na Estação das Docas.

Na manhã do domingo (13), quando acontece a grande procissão, Lula chegou na Estação das Docas antes das 7h para participar da procissão do Círio de Nazaré. Acompanhado do Governador do estado, ele se deslocou até o Solar da Beira, na Av. Boulevard Castilhos França, escoltado por seguranças, e se dirigiu ao mercado Ver-O-Peso.

Na sequência, o chefe do Executivo se dirigiu à Varanda de Nazaré, onde acompanhou a passagem da Imagem e acenou para os milhares de fiéis, ao lado de Janja, Fafá de Belém, e outros famosos que prestaram suas homenagens à Maria.

Homenagem dos bancos

Às 9h02, a berlinda começa a subir na pres vargas, com 32% do percurso percorrido. Este ano, o Banpará homenageou Nossa Senhora de Nazaré com diversos elementos da cultura local. A sede localizada na avenida Presidente Vargas foi decorada com artesanato paraense, utilizando materiais recicláveis e miriti.

O Banco da Amazônia também esteve novamente entre as instituições que prestaram homenagens à Santa, na passagem pela Avenida Presidente Vargas. Este ano, o Basa surpreendeu os fiéis com uma chuva de meia toneladas de pétalas de rosas, que caíram enquanto a banda Anjos de Resgate e Coral Vozes da Amazônia cantavam à Nossa Senhora de Nazaré.

No dia da grande procissão, neste domingo, o Banco do Brasil homenageou os fiéis e a Imagem em uma festa regada a chuva de papel metalizado (100kg) e tiros de serpentina. A atração musical ficou por conta do cantor Davidon Silva, também da comunidade Shallom.

Corte da corda

Na Avenida Nazaré, próximo à Dr. Moraes, as estações 3, 4 e 5 foram cortadas