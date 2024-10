Banpará presta homenagem à padroeira dos paraenses com elementos do artesanato local

A procissão deste ano do Círio de Nazaré representa, mais uma vez, uma grande demonstração de fé de pessoas e instituições, que se unem para homenagear a padroeira do povo paraense. Uma delas é o Banpará, que este ano utilizou bastante da cultura local na sua tradicional homenagem.

A sede do banco, na avenida Presidente Vargas, foi decorada com artesanato paraense, utilizando materiais recicláveis e miriti. Um telão transmite, em tempo real, imagens da procissão, complementado pelo aplicativo “KD a Berlinda?”, que permite aos romeiros acompanhar o percurso da berlinda.

A espera pela passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é embalada pela banda Obra Nova, com canções marianas. O Banpará é patrocinador master do Círio 2024. A presidente do banco, Ruth Pimentel Mello, destacou o quão importante é o Círio de Nazaré para o povo e às instituições paraenses.

"O banco não é só o patrocinador oficial. A gente precisa entender que, como banco do estado, dos 144 municípios, precisamos cada vez mais não só da religião, mas da cultura paraense. Ontem a festa foi linda, hoje será ainda mais. E o banco não pode ficar de fora. Nossa Senhora faz parte da nossa vida, nos conduzindo para ver um estado melhor e mais forte", encerrou.