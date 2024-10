Ex-BBB e embaixadora da Varanda, Alane Dias agradece à Virgem de Nazaré: 'Este ano só agradeci'

A paraense Alane Dias está em Belém para as celebrações do Círio de Nazaré 2024. Participante do BBB 2024, a hoje influencer e Embaixadora da Varanda da Fafá conversou com a equipe de O Liberal e confessou a grande devoção pela padroeira dos paraenses.

"Para mim é o melhor período do ano. Estar aqui vendo isso, mesmo que hoje em dia não more mais em Belém por conta do trabalho, eu sempre estarei em Belém durante o Círio", disse Alane, que este ano assumiu novo desafio profissional durante a festa de Nazaré.

"Muita honra, né? Esse ano não só como convidada, mas também como Embaixadora da Varanda. Esse ano teve um alcance maior e eu fico muito orgulhoso por ter conseguido fazer isso", acrescenta. Segundo ela, o ano de 2024 foi cheio de realizações profissionais graças à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré.

"Ano passado eu estava aqui na corda, pedindo para viver coisas que eu vivo hoje. Quando a santa passa eu só posso agradecer, porque foi muito melhor do que eu imaginava, É um ano de tanta gratidão que eu não pedi nada, só agradecer, de verdade", encerra.