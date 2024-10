Convidados da Varanda de Nazaré 2024 provam açaí colhido na hora e tambaqui na Ilha do Murutucu

Os convidados da Varanda de Nazaré participaram de uma experiência sensorial e gastronômica única, na Ilha do Murutucu, nas margens do Rio Guamá, no Estado, guiado pela atriz Dira Paes e recepcionados pela anfitriã Fafá de Belém, na manhã desta quinta-feira (10/11). Na ocasião, o grupo foi levado a um cenário tipicamente amazônico, onde puderam desfrutar de uma variedade de sabores regionais, como os sucos, peixes como filhote e tambaqui, caranguejo, queijo do Marajó e açaí colhido na hora. Além disso, os participantes também tiveram a oportunidade de experimentar um banho de rio e de cheiro, utilizando as ervas amazônicas.

Fafá de Belém expressou sua alegria em relação ao evento, que chega este ano a sua 14ª edição. “É uma alegria, uma alegria renovada. O Fórum foram dois dias de mergulho profundo sobre assuntos amazônicos, e a gente começa a Varanda 2024 mergulhando no Rio, com convidados maravilhosos, muito leves como a gente é, trazendo de fora nosso viver paraense”, afirmou a cantora. O passeio foi acompanhado com exclusividade pelo Grupo Liberal, com a participação do colunista Ismaelino Pinto, que também esteve presente na ação.

Uma das novidades deste ano foi a "Trilha do Açaí", que permitiu aos convidados conhecer a origem desse fruto tão apreciado. Alane Dias, atriz paraense e ex-BBB 24, comentou sobre a importância da Varanda para o calendário paraense.

“É maravilhoso. A Varanda é um evento muito importante para o Círio porque traz muitas pessoas para cá, para conhecer e divulgar nossa cultura”, destacou.

Daniel Munduruku, ator, escritor e educador, também compartilhou seu entusiasmo: “Estou adorando muito! Agradeço muitíssimo o convite que a Fafá me fez para prestigiar esse evento, que tão majestosamente promove há tantos anos. Sinto-me honrado de fazer parte dessa família da Varanda”.

Thaynara OG destacou a organização do evento e a essência da cultura paraense. “Estou apaixonada! Experiências muito bem organizadas que mostram a essência da cultura paraense, então, estou muito feliz em poder participar; trouxe a minha mãe”, disse.

Dira Paes também compartilhou sua conexão pessoal com o Círio, afirmando que a festividade é um marco em sua vida.

“Eu tenho trazido meus filhos porque quero dar continuidade a essa tradição, a esse respeito, a esse amor, a esse sentimento. O Círio é um sentimento tão potente que faço questão de trazer os meus filhos, para saberem sobre a nossa história, e quero que eles convivam pessoalmente com essa herança familiar”, afirmou a artista.

“É uma maneira de conectar o Brasil com a nossa cidade, com os nossos costumes, com a nossa cultura e culinária”, acrescentou Dira Paes.