Fafá de Belém fala sobre legado da Varanda de Nazaré: ‘Trazer outros olhares para conhecer o Estado'

O maior sonho da cantora Fafá de Belém sempre foi abrir uma “janela” para que o mundo pudesse compreender a grandiosidade e a importância do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. Esse sonho se concretizou com a criação da Varanda de Nazaré, que este ano chega à 14ª edição, como parte do calendário do Círio, entre os dias 10 a 13 de outubro. Localizada no coração de Belém, a Varanda é onde Fafá canta para mais de dois milhões de pessoas enquanto a procissão toma as ruas da capital paraense, celebrando a fé e a devoção à Nossa Senhora.

Fafá conta que a ideia do projeto nasceu do seu próprio questionamento sobre a vida das pessoas que trabalhavam apenas durante o Círio. Reflexiva, ela começou a fazer analogia com os camarotes do carnaval da Bahia, que transformaram a festa em um evento que movimenta a economia e a cultura local ao longo de várias semanas.

“Queria que olhassem para a gente e a partir daí pudessem se interessar em trazer negócios, que pudessem olhar o Estado e trazer outros olhares para conhecer a região”, disse sobre o propósito inicial da Varanda.

Foi o amigo Maurício Magalhães o apoio necessário para a artista tirar a vontade do papel. Segundo Fafá, o empresário foi a primeira pessoa a entender seu desejo de criar oportunidades que trouxessem novos olhares para o Pará.

“O estado não estava na moda, ninguém falava da culinária de Belém, mas nós sempre estivemos pulsantes”, afirmou a artista.

O projeto cresceu e, hoje, emprega mais de 1.500 pessoas durante o período do Círio, incluindo garçons, produtores, montadores e seguranças, que começam a ser contratados já em maio para a pré-produção.

Ao longo dos quase 14 anos de existência do projeto, Fafá disse ter enfrentado críticas e desafios, mas sempre manteve seu compromisso com o legado que desejava deixar para a cidade.

“Eu sofri muito no começo, depois comecei a sofrer eventualmente. Às vezes dói, porque eu sou daqui”, desabafou, mencionando que, no início, investia dinheiro dos próprios shows para manter a Varanda.

Com exclusividade, Fadá anunciou os primeiros nomes confirmados para a Varanda de Nazaré 2024: a atriz e diretora de cinema Dira Paes; o ator e apresentador Paulo Vieira, o ator Luís Lobianco, a atriz Leona Cavalli, a escritora Thalita Rebouças, o escritor e professor Mário Sérgio Cortella e o cineasta e produtor de cinema Carlos Saldanha. O ator Irandhir Santos, que interpretou o personagem Tião Galinha, na novela Renascer, ainda não está confirmado, mas a cantora adiantou que ele poderá vir também, pela primeira vez. A atriz, dançarina e ex-BBB, Alane Dias, será a madrinha do evento.

DEVOÇÃO

Fafá relembra que, de sábado para domingo, durante a Trasladação até o Círio, dorme apenas cerca de duas horas no Teatro Maria Sylvia Nunes e canta para todos os romeiros, encerrando a apresentação com os trabalhadores da limpeza pública.

Questionada sobre a força de Nossa Senhora em sua vida, ela se emociona e descreve a santa como amparo para os momentos difíceis, inclusive durante o primeiro semestre de 2024, que foi especialmente complicado. Após quebrar a perna, Fafá teve que depender de estranhos para cuidados diários. No dia seguinte ao seu retorno para casa, seu irmão faleceu, e amigos próximos assumiram o papel de cuidar dela nesse momento doloroso.

"Quando eu canto para ela, eu sou mais uma romeira", afirmou a cantora, expressando a devoção e a honra de poder cantar à Nazinha, como carinhosamente chamam os paraenses a padroeira do estado.

FÓRUM AMAZÔNICO 'AMAZÔNIA EM NÓS'

Além da Varanda, Fafá irá promover o 2º Fórum Amazônico, nos dias 8 e 9 de outubro, no Teatro Maria Sylvia Nunes, trazendo como temática este ano a Revolução da Cabanagem e terá como foco convidar autoridades, entidades e intelectuais a refletirem o reconhecimento e a valorização da próprio força do povo amazônida.

O poeta e pesquisador João de Jesus Paes Loureiro; o escritor e gestor público Edyr Augusto; o historiador Aldrin Figueiredo; o historiador e ex-presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Michel Pinho; a escritora e filósofa Márcia Tiburi, são alguns dos nomes confirmados para estar no fórum. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também poderá comparecer, mas sua presença ainda não está oficialmente confirmada.

Para Fafá, o Pará é muito mais do que apenas uma imagem simplificada de sua cultura. A pluralidade de ritmos e artistas da região, como Waldemar Henrique, Mestre Cupijó, tecnobrega, e Nilson Chaves, é uma demonstração da riqueza cultural paraense.

“Nós somos muitos, os sons das nossas músicas têm a sonoridade das nossas águas. São atabaques que vão mudando, é o carimbó das ilhas e da cidade, é o som do jazz”, explicou.

Sobre o protagonismo cultural amazônico, a cantora reforça que a valorização da cultura amazônica deve partir dos próprios amazônidas e que essa riqueza cultural precisa ser amplamente reconhecida. "Isso fundamentalmente tem que ser feito por nós e precisamos ser olhados dessa forma. Nós não podemos ser retirados da festa onde nós somos anfitriões", ressaltou.