EXCLUSIVO: Fafá de Belém anuncia primeiros nomes confirmados da Varanda de Nazaré 2024

Fafá de Belém está empolgada para a realização da 10ª edição da Varanda de Nazaré, no Círio de Nazaré deste ano, entre os dias 10 a 13 de outubro. A atriz, dançarina e ex-BBB, Alane Dias, será a madrinha do evento, que há dez anos reúne personalidades para conhecer a manifestação religiosa e fomentar a economia local.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Fafá anunciou os primeiros nomes confirmados: a atriz e diretora de cinema Dira Paes; o ator e apresentador Paulo Vieira, o ator Luís Lobianco, a atriz Leona Cavalli, a escritora Thalita Rebouças, o escritor e professor Mário Sérgio Cortella e o cineasta e produtor de cinema Carlos Saldanha. O ator Irandhir Santos, que interpreta o personagem Tião Galinha, em Renascer, ainda não está confirmado, mas Fafá adiantou que ele poderá vir também, pela primeira vez.

2º Fórum Amazônico 'Amazônia em Nós'

A ser realizado nos dias 8 e 9 de outubro, no Teatro Maria Sylvia Nunes, o 2º Fórum Amazônico 'Amazônia em Nós' terá como temática este ano a Revolução da Cabanagem, e convida intelectuais e autoridades a refletir sobre a história e as particularidades da região amazônica. Já estão confirmados: o poeta e pesquisador João de Jesus Paes Loureiro; o escritor e gestor público Edyr Augusto; o historiador Aldrin Figueiredo; o historiador e ex-presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Michel Pinho; a escritora e filósofa Márcia Tiburi. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também poderá comparecer, mas sua presença ainda não está oficialmente confirmada.

Alane Dias será a madrinha da Varanda de Nazaré deste ano (Instagram/Alane Dias)