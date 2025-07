Pássaro Junino Tucano voa no Telégrafo e em Mosqueiro, para animar as noites de Belém

O Pássaro Junino Tucano conta com 98 anos de história e, para compartilhar essa conquista, seus organizadores colocam em prática um projeto que leva espetáculos com acesso gratuito a comunidades na periferia e distritos de Belém. Neste sábado (5), haverá programação do Tucano, capitaneado pela guardiã, a produtora cultural Iracema Oliveira, de 88 anos, no bairro do Telégrafo, e, no domingo (6), o espetáculo será apresentado na Ilha do Mosqueiro.

"Nós elaboramos o projeto "O Voo do Pássaro Junino Tucano" com a intenção de o Tucano ir até as comunidade, criando uma alternativa para as pessoas conhecerem o Pássaro Junino. Além disso, o projeto oportuniza que grupos culturais locais possam se apresentar para plateias, e isso contribui para valorizar a nossa cultura amazônida", destaca Paulo Jorge Oliveira, da Coordenação do Tucano. A manifestação do pássaro junino (canto, dança e teatro) é patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará, pela Lei Estadual nº 7.352/2009.

Paulo Jorge relata que o projeto para viabilizar o primeiro circuito de shows culturais do Tucano em 2025 foi selecionado no edital de multilinguagens da Lei Aldir Blanc II, da Fumbel (agora, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), publicado no final do ano de 2024 pela Prefeitura de Belém. A primeira ação nesse sentido foi realizada em Icoaraci no dia 6 de junho, no barracão da escola de samba Mocidade Olariense, com a participação da Companhia de Danças folclóricas Trilhas da Amazônia.

Agora, neste sábado (5), o Pássaro Junino Tucano se apresentará na sede do grupo, na rua Curuçá, 1109, no Telégrafo, a partir das 19h. O grupo Regional Frutos do Pará, um braço do Tucano, também se exibirá ao público.

Neste domingo (6), será a vez de o Tucano se apresentar no Distrito de Mosqueiro, com a participação do grupo Moqueio Tupinambá. Isso vai se dar, a partir das 18h, na sede social da Obra Pia do Pão de Santo Antônio, na rua Coronel José do Ó (3ª Rua), nº 1538, no bairro da Vila.

O Pássaro Junino Tucano foi fundado em 1927, e, em 1980, a produtora cultural Iracema Oliveira assumiu o grupo, tornando-se a guardiã dele. A manifestação cultural do pássaro junino é considerada um teatro popular amazônico, com estilo melodrama à fantasia e diversos personagens no palco.

O enredo deste ano do Tucano é "O Impostor". A peça, de autoria de Ester Sá e Alice Sá, que já integrou esse Pássaro, conta a história de dois irmãos príncipes. Um deles se perde na floresta, e, tempos depois, um impostor surge, então, na corte se passando pelo herdeiro desaparecido. Mas, ao final, tudo se esclarece diante da plateia.

Os integrantes de um pássaro junino são pessoas de diferentes idades, mas tendo em comum o amor por essa ação artística que se perpetua entre gerações. Como ocorre com a família de Iracema Oliveira.

Voo

Aos 88 anos de idade, Iracema Oliveira traduz toda a energia dos pássaros juninos. Como ela própria conta, são 80 anos de atividades na cultura popular do Pará e da Amazônia. E isso começou quando Iracema era uma menina, aos 8 anos, e ingressou no universo dos pássaros e das pastorinhas, duas manifestações culturais que ela cultiva até hoje. Além disso, Iracema contabiliza mais de 70 anos de rádio. Sintetizando, ela atuou em radionovela, telenovela, teatro (inclusive, com o mestre Cláudio Barradas) e no cinema (no filme “Brutos Inocentes”, de Líbero Luxardo, onde fez uma parteira).

“É uma honra, um prazer poder contribuir com a cultura popular do meu Estado. O Pássaro Junino é um teatro popular musicado que só tem aqui. Eu tenho 88 anos, mas não me sinto com 88 anos, porque bordo, faço a direção e coordeno os ensaios do Tucano. Eu quero e Deus quer”, diz Iracema.

Ela frisa que a motivação para manter esse trabalho artístico vem do legado deixado pelo pai, Francisco Oliveira. Ele dá nome à Associação Cultural e ao Ponto Cultural Herança do Velho Chico ao qual se vincula o Pontão de Cultura Mestra Iracema Oliveira, reunindo o Pássaro Junino Tucano, a Pastorinha Filha de Sion, o grupo parafolclórico Frutos do Pará e o Regional Frutos do Pará.

Iracema Oliveira: uma vida dedicada à cultura popular da Amazônia (Foto: Felipe Cortez)

“A arte faz parte do meu ser”, afirma Iracema Oliveira, sempre de bom-humor e sem nunca perder o entusiasmo com as manifestações da cultura amazônica. Essa produtora cultural defende a criação de um teatro popular para que pássaros juninos e outros grupos possam apresentar espetáculos ao público o ano todo.

Para Iracema, a palavra “gratidão” consegue traduzir o sentimento dela com relação ao Pássaro Junino Tucano. “Gratidão a quem fez e faz esse trabalho” diz a guardiã do grupo, destacando, em particular, a contribuição dada pelos filhos Paulo Jorge e Carlos Fernando e pela nora Nazaré Azevedo.

Para se ter uma ideia do amor de Iracema Oliveira com o Tucano, ela comenta sobre a oportunidade de trabalho viabilizada pelo projeto ‘O Voo do Pássaro Junino Tucano”. “Um Pássaro tem que voar, ir para outros lugares, para que as pessoas possam conhecer essa riqueza paraense”, enfatiza. Por isso, ela não pestaneja nos preparativos para as apresentações neste final de semana.

Serviço:

Espetáculo 'O Impostor'

Pássaro Junino Tucano

Participação do Regional Frutos do Pará

Dia 5 de julho de 2025

19h

Na sede do Tucano,

na rua Curuçá, 1109, no Telégrafo

Espetáculo 'O Impostor'

Pássaro Junino Tucano

Participação do grupo Moqueio Tupinambá

Dia 6 de julho de 2025

18h

No Distrito de Mosqueiro,

Na sede da Obra Pia do Pão de Santo Antônio,

na rua Coronel José do Ó (3ª Rua), nº 1538,

na Vila

Entrada franca para os dois dias