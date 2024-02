Fafá de Belém é homenageada pelo Império de Casa Verde

A cantora paraense Fafá de Belém, que completa 50 anos de carreira, foi homenageada no desfilo deste ano da escola de samba Império de Casa Verde, que tenta seu quarto caneco na elite do Carnaval de São Paulo. Na apresentação realizada na madrugada deste domingo (11), a agremiação, que foi a sexta a desfilar na avenida, levou ao sambódromo do Anhembi o enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Barboza e pesquisado pelo enredista Tiago Freitas.

Durante o desfile, a escola resolveu não focar na biografia, e sim no lado místico que a artista mostra por meio de suas canções, do seu povo e de sua terra, a Amazônia.

"Sem palavras! Só consigo chorar e agradecer!", escreveu Fafá em suas redes sociais. Vários elementos que remetem ao Pará foram levados à avenida, desde a comissão de frente. Teve uma ala de 'romeiros e promesseiros' e ainda homenagens ao carimbo, aos botos e às festas juninas paraenses. As baianas referenciaram o manto de Nossa Senhora de Nazaré, mas com cocares e roupas amarelas e azul.

