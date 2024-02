Fafá de belém: saiba em qual escola de samba a cantora paraense vai sair no carnaval de São Paulo

A cantora Fafá de Belém será homenageada no desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (10). Na ocasião, a história da paraense, que está prestes a completar 50 anos de carreira, será retratada pela Império de Casa Verde, com o tema "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", escrita pelo carnavalesco Leandro Barboza.

A homenagem celebra a relação da artista com a cultura do Pará e da Amazônia, envolvendo a fé, a política e a música. A escola de samba que Fafá sairá será a penúltima a se apresentar no sábado (10), último dia de desfiles, com previsão para às 3h55 (horário de Brasília).

Letra do samba-enredo

“Vai meu império. Se a vida enfrenta a ambição, defenda a floresta. Tigre guerreiro, o teu manto é a nossa proteção. Nós somos a flecha que avança na mata. Ao som dos maracás, encanto mestiço no ar. Destino sagrado e os sinos dobrados. Renovando sua fé no Círio de Nazaré.Estrela que nasce sob o céu de kanapí. Senhora das águas, tem o lume de jaci, melodia dos romeiros refrão do vento e da chuva. É maria dos jurunas, todo mundo quer ouvir”.

