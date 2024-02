Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Império de Casa Verde?

Com promessa de muita folia, samba e homenagens inesquecíveis, as 14 Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo desfilam no Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira (9) e sábado (10).

Terceira colocada no carnaval de 2023, a escola de samba Império de Casa Verde será a penúltima escola a se apresentar no sábado (10), último dia de desfiles, às 3h55 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Império de Casa Verde 2024?

Na edição de 2024, a agremiação tricampeã apresenta o samba enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", com a assinatura do carnavalesco Leandro Barboza.

O tigre guerreiro promete mostrar os diversos encantamentos em torno da figura mítica de Fafá de Belém, sua relação com a Amazônia, a cultura do Norte, a fé, a política e a música. Confira a letra do samba enredo:

“Vai meu império. Se a vida enfrenta a ambição, defenda a floresta. Tigre guerreiro, o teu manto é a nossa proteção. Nós somos a flecha que avança na mata. Ao som dos maracás, encanto mestiço no ar. Destino sagrado e os sinos dobrados. Renovando sua fé no Círio de Nazaré.

Estrela que nasce sob o céu de kanapí. Senhora das águas, tem o lume de jaci, melodia dos romeiros refrão do vento e da chuva. É maria dos jurunas, todo mundo quer ouvir”.

