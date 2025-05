Luto: Arraial do Pavulagem adia lançamento dos arrastões após perda de colaborador histórico

O Instituto Arraial do Pavulagem comunica, com profundo pesar, o falecimento de Crivaldo Costa, colaborador essencial que atuou por mais de 30 anos na construção dos arrastões. E, em respeito à sua memória, decidiu adiar a programação inicial e observar três dias de luto. “Manifestamos solidariedade à família e amigos de Crivaldo Costa. Que sua memória seja honrada e seu legado continue a nos inspirar”, informa.

Por essa razão, a coletiva que seria realizada nesta sexta-feira (2) foi adiada para o próximo dia 8. Na ocasião, serão apresentados o calendário de atividades do ciclo junino, novidades e outros detalhes. Mais informações em breve, acrescentou o instituto.

VEJA MAIS:

O evento de lançamento dos Arrastões do Pavulagem 2025, antes previsto para esta sexta-feira, terá nova data definida nos próximos dias. O cronograma de confirmações de inscritos no Batalhão da Estrela será ajustado. A nova programação será divulgada em breve nas redes sociais do Arraial do Pavulagem.