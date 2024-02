Carnaval de São Paulo: veja os dias, horários, ordem dos desfiles e onde assistir

O desfile das escolas de samba de São Paulo promete um grande espetáculo nesta sexta-feira (09) e sábado (10), na passarela do Sambódromo do Anhembi. O Grupo Especial, composto por 14 agremiações, vai levar para a avenida enredos diversos que homenageiam personalidades, como Mário de Andrade e Fafá de Belém; exaltam a ancestralidade, a cultura, as histórias e tradições seculares, com muita criatividade, ritmo e samba no pé.

Campeã do Carnaval 2023, a Mocidade Alegre escolheu a própria posição no desfile de 2024. A escola será a terceira a entrar na avenida no sábado (10). Já a Camisa Verde e Branco, por ser a campeã do Grupo de Acesso 1 deste ano, será a primeira a desfilar na sexta-feira (09).

As 11ª e a 12ª colocadas no Carnaval de 2023 ocupam as últimas posições no desfile, sendo elas Acadêmicos do Tucuruvi e Rosas de Ouro. Saiba os dias, horários, ordem dos desfiles e onde assistir para não ficar de fora!

Ordem dos desfiles e horários

Sexta-feira (09)

23h15 - Camisa Verde e Branco

00h20 - Barroca Zona Sul

1h25 - Dragões da Real

2h30 - Independente

3h35 - Acadêmicos do Tatuapé

4h40 - Mancha Verde

5h45 - Rosas de Ouro

Sábado (10)

20h30 - Afoxé Filhos da Coroa de Dadá

22h30 - Vai-Vai

23h35 - Tom Maior

00h40 - Mocidade Alegre

1h45 - Gaviões da Fiel

2h50 - Águia de Ouro

3h55 - Império de Casa Verde

5h - Acadêmicos do Tucuruvi

Onde assistir?

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo 2024 serão transmitidos ao vivo na programação aberta da TV Globo, a partir das 23h15 na sexta-feira (09), e às 20h30 no sábado (10), no horário de Brasília.

Os canais por assinatura da emissora, GNT, Multishow e Globoplay também transmitem a programação ao vivo!

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)