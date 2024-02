Carnaval Rio de Janeiro: veja os dias, horários e onde assistir o desfile das escolas de samba

O desfile do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro 2024 será realizado na segunda-feira (11/02) e terça-feira (12/02) com transmissão pela TV Globo. Ao todo, 12 escolas se apresentam, sendo seis em cada dia. O desfile, tanto no domingo, quando na segunda-feira, está previsto para iniciar às 22h. No dia 17 de fevereiro, sábado, está programado o Desfile das Campeãs.

Qual a ordem dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro?



Pela ordem definida, no domingo (11), será a vez da Porto da Pedra, Beija-Flor de Nilópolis, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz Leopoldinense. Já na segunda-feira (12), se apresentam Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela, Unidos de Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Unidos do Viradouro.

O desfile do Grupo Especial será transmitido ao vivo pelo canal aberto da TV Globo (após o Big Brother Brasil), nos canais por assinatura GNT e Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.

Na Quarta-feira de Cinzas, dia 14, a Globo também transmite a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro. O Desfile das Campeãs, no sábado (17), será transmitido no Multishow e Globoplay - o canal aberto da TV Globo exibe o show de abertura da programação após o BBB.

Qual a programação do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro 2024?

Domingo, 11/02

Início às 22h - Porto da Pedra

Início entre 23h e 23h10 - Beija-Flor de Nilópolis

Início entre 00h e 00h20 - Salgueiro

Início entre 01h e 01h30 - Grande Rio

Início entre 02h e 02h40 - Unidos da Tijuca

Início entre 03h e 03h50 - Imperatriz Leopoldinense

Segunda, 12/02

Início às 22h - Mocidade Independente de Padre Miguel

Início entre 23h e 23h10 - Portela

Início entre 00h e 00h20 - Unidos de Vila Isabel

Início entre 01h e 01h30 - Mangueira

Início entre 02h e 02h40 - Paraíso do Tuiuti

Início entre 03h e 03h50 - Unidos do Viradouro

Onde assistir o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro 2024?

O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro 2024 pode ser conferido de quatro diferentes formas: no canal aberto da TV Globo, nos canais por assinatura GNT e Multishow e na plataforma de streaming Globoplay. A transmissão no canal aberto da TV Globo é após o Big Brother Brasil.

A apuração do Carnaval do Rio de Janeiro, na quarta-feira, 14, também será transmitido pela Globo. Já o Desfile das Campeãs, no dia 17, conta com transmissão do Multishow e Globoplay - o canal aberto da TV Globo exibe o show de abertura da programação após o BBB.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)