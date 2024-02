Paolla Oliveira diz que sente falta do carnaval raiz: "Ainda vou atrás desse"

Na noite deste sábado (3), Paolla Oliveira, teve uma participação glamourosa no baile da vogue, onde exibiu um vestido prateado e unhas postiças enormes. Em entrevista, a atriz que encara o pré-carnaval faz declarações sobre suas expectativas este ano. Apesar dos excessos no desfile, contou que sente falta do que chamou de carnaval raiz.

“Olha, com saudade do [Carnaval] raiz viu?. Estou morrendo de saudade de fazer um carnavalzinho Old School, a gente ficou muito produzido no Carnaval, mas esse 'old school' não tem preço. Vocês ainda vão me ver assim, eu vou atrás desse”, afirmou.

A rotina da atriz está intensa com a maratona do pré-carnaval, antes do evento de ontem a atriz esteve nos ensaios técnicos da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí. Na manhã deste domingo (4), voltou às ruas para o bloco A Favorita, também no Rio de Janeiro.

Moda e Autoaceitação

A atriz e modelo, ainda destacou na entrevista cedida durante baile que a moda precisa ser algo positivo, para que as pessoas consigam se identificar. “Fico feliz, é uma referência boa. E o mais importante é que estamos celebrando a moda, podendo falar sobre isso. Acho que a moda também tem que se encaixar nesse lugar. A gente pode encontrar as nossas identidades dentro da moda, com os corpos que a gente tem”, declarou Paolla.