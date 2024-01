Rainhas de bateria Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Lexa agitam o fim de semana

O fim de semana das rainhas de bateria Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Lexa foi de muito samba no pé e looks que renderam comentários repletos de elogios nas redes sociais. As três desfilarão esse ano pela Grande-Rio, Mancha Verde e Unidos da Tijuca e agitaram o domingo, nos ensaios das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo.

No Rio, a atriz Paolla Oliveira mostrou os preparativos para o ensaio técnico da Grande Rio, que acabou sendo cancelado. Com um vestido vermelho, representando as cores da escola, a musa esbanjou beleza e sensualidade em uma sessão de fotos.

Paolla é rainha de bateria da escola carioca desde 2020, e já havia sido em 2009 e 2010 (Foto/Reprodução/Instagram: @paollaoliveirareal)

Mesmo com o cancelamento, Paolla agitou a quadra da agremiação, em Duque de Caxias, com muito samba durante o churrasco de confraternização da Bateria da Grande-Rio. Confira:

Já a rainha Viviane Araújo usou uma fantasia com tons de verde, acompanhada de uma enorme coroa cravejada de pedrarias. No reinado da escola desde 2005, a artista compartilhou os detalhes do look e comemorou a ida ao ensaio no Anhembi. “Cheguei, Macha Verde”, escreveu no Instagram.

Celebridade agitou o Sambódromo do Anhembi e recebeu diversos elogios no Instagram (Foto/Reprodução/Instagram: @araujovivianne)

Pouco tempo depois de comandar seu bloco no centro do Rio, a cantora Lexa marcou presença no ensaio técnico da Unidos da Tijuca, na noite de ontem (28). A rainha da agremiação esbanjou simpatia e sambou mesmo debaixo de muita chuva. Na roupa, a intérprete de "Sapequinha" trouxe um look azul e acumulou elogios pela desenvoltura e sensualidade.

A cantora está à frente como rainha da escola carioca há quatro anos (Foto/Reprodução/Instagram: @lexa)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)