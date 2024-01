Lexa arrasta multidão em megabloco deste domingo no Rio de Janeiro

Na manhã deste domingo (28) a cantora carioca Lexa comandou uma multidão de foliões em seu megabloco, no pré-carnaval do Rio de Janeiro. Esse foi o terceiro show da artista em menos de 24 horas, que teve uma hora de descanso, madrugou para se preparar e foi recebida por muitos fãs, no centro da cidade.

A concentração do bloco foi às 7h da manhã e o trio começou por volta de 8h. O esquenta do público foi com a dupla Hitmaker, formada por Wallace Vianna e Pedro Breder. Lexa subiu ao palco às 9h30. A carioca surpreendeu o público cantando uma música com sua irmã Wenny, de 13 anos. Ela também chamou a Treyce para o palco, que lançou uma música nova no bloco. Juntas também cantaram o sucesso “Lovezinho”.

Além de seus proprios hits, Lexa cantou axé e também expandiu seu repertório com músicas de Los Hermanos e Tim Maia. O trio contou também com participações espciais do Heavy Baile, Tati Quebra Barraco e Thiago Pantaleão. Segundo a Riotur, 150 mil pessoas acompanharam a artista, no bloco com 3 horas de duração. O primeiro desfile do bloco da Lexa foi em 2023 e atraiu 50 mil foliões.

Entre as celebridades, Nicole Bahs, Ste Viegas, Sarah Fonseca e Drica Marinho marcaram presença nesse esquenta para o carnaval. Esse foi o primeiro desfile do Bloco da Lexa do ano, abrindo a temporada de megablocos no Rio. Em fevereiro essa grande festa chega em São Paulo.