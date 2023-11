Lexa é flagrada aos beijos com novo namorado

Após o término do casamento com Guimê, a cantora Lexa foi vista aos beijos com o novo namorado, Ricardo Viana, em um shopping do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (01).

Durante um almoço no shopping, o casal demonstrou sintonia, compartilhando beijos e olhares apaixonados. A felicidade era refletida nos sorrisos entre a artista e seu novo parceiro. A informação foi divulgada pelo portal do colunista Léo Dias.

Segundo o site, o novo casal estava acompanhado da mãe da cantora, Darlin Ferrattry, que apareceu sorridente ao fundo das fotos que flagram a filha e o novo namorado no shopping.