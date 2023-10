MC Guimê afirma que tem provas de traição de Lexa

Na madrugada deste sábado (28) a separação de MC Guimê e Lexa teve mais um capítulo: o artista confirmou que foi traído pela cantora.

"Agora há pouco, a assessoria da querida se posicionou dizendo que eu abandonei meus animais de estimação. Na segunda-feira, disse que eu ia sair da casa, porque naquele dia eu decidi que não queria aquela vida, eu tinha provas que, pra mim, ela já estava me traindo há um tempo", revelou MC Guimê.



Segundo o funkeiro, a decisão do término acabou sendo um drama. "Dois dias depois de sair da casa, meu amigo me avisou que minhas roupas e itens pessoais estavam dentro de sacos pretos de lixo no hall do condomínio. Me irritou muito, e fiquei sabendo que a querida mãe da querida tomou essa atitude, falando pra tirar tudo da casa", completou.

