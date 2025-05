Alane Dias e Francisco Gil, filho de Preta Gil, são vistos aos beijos em praia do Rio de Janeiro

Alane Dias e Francisco Gil foram vistos aos beijos, na tarde quinta-feira (1), na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A paraense e o músico já eram alvo de rumores desde o Carnaval, quando foram flagrados em momento romântico de troca de carícias e mão com mão no show de Gilberto Gil, em São Paulo.

Alane Dias, Francisco Gil e Sol de Maria, filha do cantor, no feriado

O casal aproveitou o feriado do Dia do Trabalhador para relaxar à beira-mar, trocando carinhos e beijos durante a tarde desta quinta-feira. Acompanhados por Sol de Maria, que é filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez, também curtiram momentos de diversão em família na praia.

Em entrevista à Quem, Francisco Gil foi questionado sobre o interesse do público em sua vida amorosa. O cantor afirmou que lida com naturalidade e que não vê necessidade de se posicionar sobre o assunto.

"Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural (o interesse), mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência", disse.

Na última dia 20 de março, segundo o Portal Leo Dias, Alane e Francisco estiveram juntos em Fortaleza, no Ceará, a viagem se prolongou durante o fim de semana com para momentos juntos, como almoços, passeios, atividades físicas, banhos de sol e piscina. Além deles, os exs dos famosos também estavam por lá: José Loreto e Laura Fernandez.