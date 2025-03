Alane Dias troca carinhos com Francisco Gil e ignora presença de José Loreto, afirma jornalista

A paraense Alane Dias dividiu o mesmo espaço com José Loreto e Francisco Gil. Em Aquiraz, cidade próxima a Fortaleza, no Ceará, o trio se juntou a outros famosos para realizar um trabalho no local.

O público ficou curioso em saber como está o coração da bailarina. O Portal Léo Dias informou que, Alane estava curtindo os dias de sol ao lado de Francisco Gil, que inclusive já foi visto com ela em praias cariocas. De acordo com a publicação, eles estão vivendo um affair e que a paraense aumentou a estadias sem explicar o motivo.

“Vocês acreditam que era pra eu ir embora ontem e eu não quis? Eu prolonguei a minha estadia aqui de tanto que eu estou feliz”, disse.

Francisco se apresentou no evento no mesmo local que Alane estava e ficou por lá. O Portal Léo Dias informou ainda que os dois trocaram caricias discretas à beira da piscina, além de ter rolado alguns carinhos entre eles, como mão com mão, conversa ao pé do ouvido e sorrisos.

Já Loreto, não passou muitos dias no Ceará e se manteve distante da bailarina.