Alane Dias joga 'altinha' na praia com filho de Preta Gil, Francisco Gil; veja

Alane Dias e Francisco Gil, filho de Preta Gil, aproveitaram o domingo (16) ensolarado do Rio de Janeiro para pegar uma praia juntos. Com temperatura máxima de 41ºC e sensação térmica ainda maior, a paraense e o cantor jogaram "altinha" no Leblon, na Zona Sul.

O esporte escolhido veio do futebol, mas prioriza a habilidade do jogador que não pode deixar a bola cair e nem usar as mãos. Para a ocasião, a atriz apostou em um biquíni estampado nas cores vermelhas e brancas.

Alane Dias e Francisco Gil curtem paraia juntos (Fotos: Thiago Martins / AgNews)