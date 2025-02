FLAGRA NA ACADEMIA: Alane e José Loreto malham juntos no Rio: 'bem casalzinho'

Mesmo que rumores apontem para o fim do affair entre a paraense Alane Dias e José Loreto, os dois permanecem juntos. No início da tarde destas segunda-feira (10), a paraense e o cariocam malham juntos em uma academia no Rio.

Na academia localizada no Città Office Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o casal cuidava do shape juntos. Inclusive, outros clientes que estavam no local, disseram que o clima entre eles é de total romance: "bem casalzinho mesmo”, revelou uma fonte.

Há mais de um mês, Alane e Loreto vivem um affair, eles já foram vistos em diversas ocasiões juntos. No último sábado (08), o ator saiu do Ensaio da Anitta para assistir a bailarina no ensaio técnico da Grande Rio e não se privou de ser visto na grade para acompanhar a performance da paraense.