VÍDEO: Alane Dias protagoniza videoclipe internacional e compartilha ‘spoilers’ da filmagens na web

A ex-BBB paraense, atriz e modelo Alane Dias usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (05/02) para compartilhar registros do seu primeiro dia de gravação na Geórgia. Este é seu primeiro trabalho internacional, e a artista mostrou alguns momentos dos bastidores em um vídeo publicado no Instagram.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

Na postagem, Alane revelou que está protagonizando um videoclipe. “Estou aqui por um motivo muito especial: protagonizar um clipe incrível! Quero agradecer imensamente ao @beraofficial, à sua esposa @nanukagudavadze, à @ginga.pictures e toda a equipe de NY pela recepção calorosa, carinho e cuidado. Animada para compartilhar tudo com vocês em breve”, escreveu, sem dar mais detalhes sobre o projeto.

No vídeo, a paraense aparece sendo maquiada e se preparando para as filmagens. Em cena, ela veste um vestido dourado e interpreta uma personagem que parece ser a musa do clipe. Em um dos trechos, Alane surge jantando acompanhada; em outro, é levada ao palco e dança.