Alane Dias faz seu primeiro trabalho internacional na Geórgia e compartilha experiência com fãs

A ex-BBB, modelo e bailarina paraense Alane Dias usou as redes sociais nesta segunda-feira (03/02) para contar aos seguidores que está na Europa, mais precisamente em Tiblissi, capital da Geórgia, para o seu primeiro trabalho internacional.

Em seu perfil no Instagram, Alane compartilhou com os fãs a novidade e falou sobre a experiência. "Eu vim gravar um clipe. [...] Ainda não sei o que posso falar e o que não posso, então, vou falando aos poucos. Vou fazer a gravação aqui e conhecer a Geórgia, que eu ainda não conheço, e compartilhar com vocês um pouco dos passeios e dos bastidores do clipe. Estou visivelmente feliz", revelou a ex-participante do Big Brother Brasil.

A modelo também comentou sobre o frio de 3 °C que encontrou ao chegar no país. "Logo eu, que morro de frio com o ar condicionado no 20º, me meti em um país com esse, frio", brincou Alane, mostrando bom humor com as baixas temperaturas.

Na manhã desta segunda-feira, Alane fez um passeio turístico pela cidade. Nos Stories, ela compartilhou um registro feito em um local histórico e destacou a beleza do lugar: "A nossa primeira parada de hoje é como se fosse a Santíssima Trindade. E aqui fora tem essa paisagem maravilhosa", disse.

"Tô tão feliz, gente. Parece que tô em um filme", completou, visivelmente encantada com o lugar.