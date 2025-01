Alane Dias nega romance com José Loreto: 'Dou uns beijinhos na boca em amigos'

No nome de Alane Dias está movimentando a internet depois dela ser vista em diversas ocasiões com o ator José Loreto. A bailarina falou que eles eram somente amigos, mas Léo Dias confrontou Alane após imagens dos dois aos beijos.

Em entrevista para o Portal Leo Dias, a ex-BBB comentou que eles vivem uma amizade colorida e revelou como o conheceu.

"Nunca beijei meus inimigos. Eu sou uma mulher solteira, no alto dos meus 25 anos, eu trabalho muito e eu dou uns beijinhos na boca em amigos e faz parte. A rede social ajuda muito para isso, mas não tenho muito o que falar sobre. Sou muito reservada quanto à minha vida pessoal, mas também não deixo de viver", pontuou.

A paraense, que atualmente vive no Rio de Janeiro, também comentou como está lidando com a mudança de estado: "Estou construindo uma rede de amizades muito grande aqui no Rio. As pessoas que trabalham comigo, meus amigos do teatro, todos têm me ajudado muito a me adaptar".