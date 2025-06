Após condenação por agressão, Rafael Cardoso é alvo de nova denúncia por vizinha

O ator Rafael Cardoso está novamente no centro de uma polêmica. Após ter sido condenado por agredir um idoso em um bar no início do mês, o artista agora é alvo de um processo movido por uma vizinha, que pede uma indenização no valor de R$ 30 mil. A informação foi divulgada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira nesta segunda-feira (30/06).

De acordo com a colunista, a ação foi movida por Kátia Rebibout D’Angelo, que afirma ter solicitado, de maneira educada, que o ator deixasse de utilizar o muro de sua residência como apoio para o descarte de resíduos orgânicos. Ela alegou que a prática estaria causando infiltrações graves e comprometendo a estrutura de sua casa.

No processo, a vizinha do ex-global que ao fazer o pedido para que ele não realizasse a atividade, o ator teria reagido de forma hostil, chegando a registrar uma queixa-crime contra ela por perturbação da tranquilidade. Kátia afirma que a denúncia distorce os diálogos entre os dois e teria como objetivo constrangê-la perante a Justiça e a vizinhança.

A indenização solicitada busca reparação por danos materiais e morais. Ela ainda teria anexado no processo fotos da casa que mostram pontos de umidade, que, segundo Kátia, são resultado direto das ações do ator. Também foram incluídas no processo mensagens de um grupo de vizinhos relatando cheiro de queimado na rua e fotos que, de acordo com a moradora, registram a fumaça proveniente da queima de resíduos no quintal do artista.