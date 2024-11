Jornalista Sônia Bridi processa Rafael Cardoso após ter casa invadida por ator, afirma site

A jornalista Sônia Bridi teria procurado a polícia após ter sua casa invadida pelo ex-genro, Rafael Cardoso, de acordo com documentos divulgados pelo jornalista Gabriel Perline, do site Contigo!, nesta quarta-feira (6).

Segundo o colunista, em 24 de agosto de 2023, Sônia Bridi deu entrada na Justiça com um pedido de medida protetiva de urgência alegando ter sofrido violência doméstica por parte do ator. No documento, a jornalista não citou agressão física, mas afirma ter enfrentado violência psicológica, violência moral e violência patrimonial.

“A princípio, é importante salientar que a ora Requerente [Sônia Bridi] vem iniciar o presente procedimento cautelar de urgência somente para sua proteção familiar, após sofrer violência doméstica, por uma questão de gênero e por causa do comportamento do Sr. Rafael Cardoso, seu genro", diz o pedido de urgência feito pela jornalista, que alegou que Rafael oferece perigo a ela e seus familiares.

A jornalista também teria relatado no processo que Rafael Cardoso era usuário de álcool e drogas, e no dia da ocorrência ele teria invadido a sua casa, feito ameaças a ela e ao caseiro. O ator também teria destruído o carro da jornalista.

O pedido da jornalista foi acatado pela juíza Cintia Souto Machado de Andrade, do VII Juizado da Violência Doméstica do Rio de Janeiro, que concedeu a decisão que afirma que o ator está proibido de se aproximar de Sônia Bridi, mantendo uma distância mínima de 100 metros, e não pode abordá-la por nenhum meio. Caso descumpra, ele pode ser preso.

Cardoso foi casado com a filha de Sônia, Mari Bridi, por 15 anos. De acordo com Perline, o final do casamento foi conturbado e após o pedido da mãe, Mari também entrou na justiça para pedir proteção para ela e para os filhos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)