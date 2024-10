Rafael Cardoso cita versículo da Bíblia e nega ter agredido ex-esposa e filhos

O ator Rafael Cardoso se pronunciou nas redes sociais após a ex-esposa Mari Bridi falar, pela primeira vez, sobre a medida protetiva que tem contra ele. No Instagram, o ex-Global usou versículos da Bíblia para pedir que não o julguem e negou qualquer agressão. Os dois são pais de Aurora (8) e Valentin (4).

Em uma sequência de imagens postadas nesta tarde, Cardoso disse que "a verdade parece tão elástica". Ele também falou sobre estar sendo julgado nas redes e citou um versículo. "A cada julgamento, mais versões, menos fatos. ‘Não julgueis, para que não sejais julgados.’ (Mateus 7:1). Bom, talvez seja tarde demais para isso. Segue o baile", escreveu.

O ator também disse que nunca "encostou um dedo" nos filhos e na influenciadora, com quem teve uma relação durante 15 anos. A fala de Rafael veio logo após Mari expor os dois processos contra o ex-marido, um na Vara da Família e o outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Segundo ele, nenhum dos dois processos tem qualquer relação com agressão.

"Quando tivermos acabado com essa história, julgamento e afins, prometo contar uma breve longa história para vocês. Estou em paz, com a consciência tranquila. Minha essência será revelada quando chegar a hora certa", continuou.

Veja o pronunciamento completo:

Postagens de Rafael Cardoso