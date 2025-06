Paraense estará no reality de Gastronomia da TV Globo 'Chef de Alto Nível'

A publicitária paraense Marina Cabral é uma das participantes do novo reality show da TV Globo "Chef de Alto Nível", que terá apresentação de Ana Maria Braga. O programa, gravado no Rio de Janeiro, deve iniciar no dia 15 de julho, após a novela Vale Tudo. Será exibido sempre às terças e quintas- feiras. A final está prevista para o dia 21 de agosto.

Marina Cabral tem 46 anos. Ela vive em São Paulo há 18 anos, onde é dona da Loja Combu da Amazônia, que vende produtos do Pará, como açaí, farinha, jambu, tucupi, entre outros. Ele não é formada em Gastronomia, mas promete surpreender dentro do reality.

O primeiro video de divulgação mostra bastante tensão entre os participantes e os chefs Alex Atalla, Jeferson Rueda e Renata Vanzetto. O reality "Chef de Alto Nível" terá 24 participantes.