Quatro décadas de samba romântico e parcerias inesquecíveis marcam trajetória de Raça Negra

Com mais de 40 anos de carreira, o grupo Raça Negra continua se reinventando e lançando novidades. Quando se fala em romantismo, eles foram os pioneiros em cantar samba romântico no Brasil.

No próximo dia 14 de agosto, haverá show do grupo Raça Negra e de Paulo Ricardo, em Belém, no Mangueirão. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital, com valores que variam entre R$ 30 e R$ 240.

A banda, que chega com um repertório recheado de grandes clássicos, lançou recentemente uma parceria com Léo Magalhães. O cantor, que comemora duas décadas de trajetória na música, lançou o Vol. 02 do DVD Léo Magalhães – 20 Anos, que conta com a participação do Raça Negra.

Entre os destaques do DVD estão a emocionante releitura de “Vida Cigana” e “Me Leva Junto Com Você”, que mostram toda a versatilidade do grupo de samba. A fusão do sertanejo romântico de Léo Magalhães com o consagrado estilo do Raça Negra promete conquistar corações de fãs de todas as gerações.

“Esse DVD é muito especial para mim. Celebrar 20 anos de carreira ao lado de tantos fãs e amigos é uma emoção enorme. O Volume 2 traz músicas que marcaram minha história e outras que representam meu momento atual. Ter o Raça Negra comigo em duas faixas é um sonho realizado. É uma mistura de estilos, mas com a mesma essência: cantar o amor”, comenta Léo Magalhães.

O Raça Negra é um grupo que tem muitas parcerias, sempre fazendo essa junção com diversos ritmos. Eles transitam por diferentes públicos, o que garante um leque maior de reproduções e admiradores. Por exemplo, já cantaram ao lado de Roberto Carlos, Cazuza, Neguinho da Beija-Flor, Alcione, Jorge Ben Jor, Tim Maia e até de Pelé.

Com o Rei, o Raça Negra participou em 2022, no programa especial de fim de ano. Juntos, eles cantaram a música "É Tarde Demais". "Estou feliz pra caramba de estar perto de você. Não é à toa que chamamos esse cara de Rei. Ele disse que está aprendendo a ser 'o cara'. Ele 'é o cara'", elogiou Luiz Carlos, vocalista do grupo.

Há um ano, em junho de 2024, o Raça Negra recebeu uma homenagem do Som Brasil, da TV Globo, justamente para comemorar os 40 anos de carreira da banda. Na ocasião, além de uma entrevista com Pedro Bial, o público também conferiu uma parceria musical.

O Raça Negra contou com as participações de Neguinho da Beija-Flor na música “Talismã” e Xande de Pilares em “Cheia de Manias”. O setlist ainda foi composto por outros sucessos, como “Jeito Felino”, “Que Pena”, “Maravilha” e “Cigana”.

“Eu acho que é um som próprio. Eu não sei o que é ‘Raça Negra’, só sei que pegamos a música e tocamos do nosso jeito, no nosso ritmo”, disse Luiz Carlos, vocalista, ao falar sobre a musicalidade do grupo em entrevista concedida a Pedro Bial.