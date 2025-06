Morre o ator Francisco Cuoco, astro de telenovelas, aos 91 anos

O ator Francisco Cuoco, considerado um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, morreu nesta quinta-feira (19/06), aos 91 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família ao jornal Folha de S. Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixou três filhos e netos. A última aparição do artista na TV foi no dia 6 de junho deste ano, na exibição da série documental "Tributo", da Globo, em homenagem a ele.

VEJA MAIS

Cuoco estava internado no Hospital Albert Einstein há cerca de 20 dias. Segundo familiares, o artista enfrentava complicações de saúde relacionadas à idade, além de um ferimento que evoluiu para infecção. Desde a internação, ele permanecia sedado. Nos últimos anos, já apresentava limitações físicas e era acompanhado por cuidadores para tarefas cotidianas.

Carreira

Francisco Cuoco nasceu em 1933, no bairro do Brás, na capital paulista. Iniciou sua carreira artística ainda jovem, após deixar o curso de Direito para ingressar na Escola de Arte Dramática. Nos anos 1950, integrou o elenco do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e do Teatro dos Sete, ao lado de nomes como Fernanda Montenegro e Sérgio Britto.

Sua estreia na televisão ocorreu ainda na fase dos teleteatros, com apresentações ao vivo pela TV Tupi. Ganhou notoriedade nas novelas exibidas pela Record e pela TV Excelsior, como Redenção (1966) e Legião dos Esquecidos (1968).

Em 1970, Cuoco estreou na TV Globo, onde consolidou sua carreira como galã de grandes produções. Atuou em novelas que marcaram época, como Selva de Pedra (1972), O Semideus (1973), Pecado Capital (1975), O Astro (1977) e O Outro (1987). Em muitos desses trabalhos, contracenou com a atriz Regina Duarte, com quem formou um dos pares românticos mais lembrados da televisão brasileira.

A partir dos anos 2000, o ator passou a atuar em papéis coadjuvantes e participações especiais em novelas e minisséries da emissora. Entre seus trabalhos mais recentes estão as novelas Passione (2010), Sol Nascente (2016), Segundo Sol (2018) e o especial de fim de ano Juntos a Magia Acontece (2020), que marcou sua última aparição na televisão.