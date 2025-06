Belém sedia 2ª edição do Arabik Festival e celebra cultura árabe com programações de danças e aulas

A capital paraense será palco, nos dias 21 e 22 de junho, da segunda edição do Arabik Belém Festival, um evento exclusivo na região Norte inteiramente dedicado à valorização e difusão das danças árabes. Realizado pelo Arabik Studio, o festival promete reunir apaixonados pela dança do ventre e suas vertentes em dois dias de intensa programação no Hotel Princesa Louçã, no bairro da Campina, com mostras, competições e workshops.

As competições de dança ocorrem no sábado (21/06), das 9h às 18h, com entrada gratuita para o público. A partir da noite, o evento alcança seu ápice com a noite de gala, que contará com apresentações especiais de artistas convidados. Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos pelo Instagram do festival.

No domingo (22/06), será a vez dos workshops com mestres internacionais da dança oriental árabe: Esmeralda Colabone, Douglas Carvalho e Bruno Braga ministram aulas a todos os praticantes. A programação das oficinas será divulgada nas redes sociais da Arabik Studio, onde também estão disponíveis os ingressos para quem deseja se capacitar.

Segundo a bailarina, professora de dança do ventre e idealizadora do evento, Kyanni Suzuki, a expectativa para esta segunda edição é alta. “Este ano, estamos recebendo muitas pessoas de fora de Belém, principalmente do interior do Pará, de Manaus e também do Nordeste”, afirma.

Ela explica que o evento, inicialmente focado em fortalecer a cena local, agora busca expandir seu alcance para outras regiões do país.

Entre as novidades deste ano estão novas categorias de competição, apresentações com música ao vivo com o derbakista Bruno Braga e a presença de convidados especiais. “Estamos preparando surpresas incríveis com muito carinho, inspiradas nos grandes festivais de dança do Brasil”, afirma Kyanni.

A bailarina, professora de dança do ventre e idealizadora do evento, Kyanni Suzuki (Arquivo pessoal)

Durante os dois dias, o evento vai receber além de apresentações e oficinas, um espaço de convivência com produtos exclusivos de dança do ventre, vindos de ateliês de diferentes regiões do país, além de produtores locais. A ideia é proporcionar uma experiência imersiva e cultural completa para bailarinos e visitantes.

As premiações das competições também foram pensadas para valorizar o empenho dos participantes. Haverá premiação em dinheiro para o bailarino com a maior nota geral, além de prêmios como pacotes completos para workshops em festivais de outros estados, parcerias com eventos nacionais e benefícios dentro da própria programação do festival. “Os segundos e terceiros lugares, por exemplo, ganharão descontos e isenções para o evento do ano que vem”, detalha a organização.

Para Kyanni, o evento é um marco na cena artística paraense e na valorização da cultura árabe no Brasil. Ela afirma que o evento contribui para o fortalecimento de todo o ecossistema criativo. “Além de dar visibilidade à dança do ventre, movimentamos ateliês, escolas, artistas e empreendedores da região. Trazemos até Belém uma vivência artística que antes só era possível em grandes centros como São Paulo”, disse.

Encabeçar um projeto dessa magnitude, segundo a bailarina, é motivo de orgulho e compromisso. “É uma honra imensa estar à frente de algo tão grandioso e representativo. Significa criar oportunidades, abrir portas e dar voz a muitos bailarinos que não tinham acesso a esse tipo de vivência. Isso tudo é o que me motiva a seguir com esse propósito ano após ano”, afirma.

SERVIÇO

2ª edição do Arabik Belém Festival

Data: 21 e 22 de junho (sábado e domingo);

Local: Hotel Princesa Louçã, localizada na Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém.

Programação:

Competições (sábado, das 9h às 18h): entrada gratuita;

Noite de Gala (sábado à noite): ingressos à venda no Instagram do Arabik Studio;

Workshops (domingo, com mestres internacionais): ingressos também pelo Instagram.