Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Roberto Carlos sofre acidente durante gravação do especial de fim de ano da Globo

Cantor perdeu o controle de um Cadillac após falha nos freios durante a gravação do especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado, e foi levado ao hospital para exames, sendo liberado em seguida

Da Redação
fonte

Roberto Carlos (Rogério Fidalgo / AgNews)

O cantor Roberto Carlos passou por um susto na madrugada deste domingo (14/12), durante a gravação do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha. De acordo com informações do G1, o artista perdeu o controle de um Cadillac 1960 após o veículo apresentar falha nos freios enquanto ele dirigia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Roberto Carlos conduzia o automóvel em uma subida íngreme quando ocorreu a falha mecânica. Sem freios, o carro desceu a via de ré e acabou colidindo com outros três veículos estacionados e com uma árvore.

Ainda conforme o G1, o acidente aconteceu durante as gravações do tradicional especial de Natal da TV Globo, que neste ano escolheu Gramado como um dos cenários da produção. O Cadillac fazia parte da cena gravada para a abertura do programa.

Após a colisão, Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram encaminhados a um hospital da região para a realização de exames médicos. De acordo com a apuração do G1, todos foram avaliados, não tiveram ferimentos graves e foram liberados em seguida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

roberto carlos

acidente com roberto carlos

fim de ano da globo
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Ator e diretor Rob Reiner é encontrado morto junto à esposa

O casal estava na casa onde morava e apresentava ferimentos provocados por faca, segundo agência internacional

15.12.25 7h55

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

RAINHA DE BATERIA

Entenda por que Virginia Fonseca não vai ao ensaio da Grande Rio

Rainha de bateria foi orientada pela diretoria a descansar e recebeu liberação do presidente Jayder Soares

14.12.25 16h19

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda