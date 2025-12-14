Roberto Carlos sofre acidente durante gravação do especial de fim de ano da Globo

O cantor Roberto Carlos passou por um susto na madrugada deste domingo (14/12), durante a gravação do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha. De acordo com informações do G1, o artista perdeu o controle de um Cadillac 1960 após o veículo apresentar falha nos freios enquanto ele dirigia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Roberto Carlos conduzia o automóvel em uma subida íngreme quando ocorreu a falha mecânica. Sem freios, o carro desceu a via de ré e acabou colidindo com outros três veículos estacionados e com uma árvore.

Ainda conforme o G1, o acidente aconteceu durante as gravações do tradicional especial de Natal da TV Globo, que neste ano escolheu Gramado como um dos cenários da produção. O Cadillac fazia parte da cena gravada para a abertura do programa.

Após a colisão, Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram encaminhados a um hospital da região para a realização de exames médicos. De acordo com a apuração do G1, todos foram avaliados, não tiveram ferimentos graves e foram liberados em seguida.