O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival Psica 2025 abre programação no Mangueirão com rap, brega, pop nacional e tecno paraense

Mangueirão foi palco da primeira noite de atrações

Da Redação
fonte

Evento reuniu milhares fãs da música (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A primeira noite do Festival Psica 2025 levou uma multidão ao Estádio Mangueirão, neste sábado (13), e reuniu alguns dos momentos mais marcantes da edição. Do rap nacional ao brega paraense, passando pelo pop contemporâneo e pelo tecno, o público acompanhou apresentações que dominaram as redes sociais.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, a rapper Júlia Costa — conhecida como Ajuliacosta ou Aju — subiu ao palco Kabana Nego Gerson com um show que confirmou a força de seu nome na cena urbana. Natural de Mogi das Cruzes (SP), a artista levou o público ao coro com sucessos como “Você Vai Gostar” e “Dharma”, em uma apresentação marcada por presença de palco e conexão com a plateia.

No cenário da música regional, o destaque ficou por conta de Wanderley Andrade, que transformou o palco Rio Vibrador em uma grande festa de brega paraense. Conhecido como o “traficante do amor”, o cantor embalou o público com seus principais sucessos e protagonizou um dos momentos mais comentados do festival ao encerrar o show cantando em cima de um banheiro químico — cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.

A headliner da noite, Marina Sena, encerrou a programação com um show de cerca de uma hora e meia, apresentando as faixas do projeto “Coisas Naturais”. A cantora entregou uma performance elogiada pelo público e fez questão de exaltar a energia da plateia paraense, afirmando que é “a melhor do país”.

O tecno paraense também marcou presença e foi um dos pontos altos da noite. Do lado de fora do Mangueirão, no espaço Karrocinha, o DJ Lorran agitou o público logo na entrada do evento, aquecendo a pista desde as primeiras horas. Já a responsabilidade de encerrar a festa ficou com a aparelhagem mais tradicional, a Rubi, que iniciou o set às 2h, embalando a euforia do público após o término da apresentação de Marina Sena.

Outro ritmo que marcou o line-up da edição deste ano foi o samba. Na noite de sábado, Martinho da Vila foi a autoridade máxima do estilo musical no festival. No palco, entre clássicos que atravessam gerações, o artista dividiu um momento emocionante ao cantar ao lado da filha, Analimar, em uma apresentação marcada por afeto e celebração da música brasileira.

A programação do festival continua neste domingo (14) com atrações como Dona Onete, Mano Brown e Jorge Aragão

PSICA 2025
Cultura
