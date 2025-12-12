Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil
As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)
A banda Iron Maiden anunciou que fará apenas único show no Brasil em 2026, marcado para o dia 25 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, como parte da turnê “Run For Your Lives”. A venda de ingressos para o público geral começa na quinta-feira (18/12), com limite de até seis entradas por CPF, sendo duas delas disponíveis como meia-entrada.
O show especial celebra os 50 anos de carreira do grupo e inclui no repertório músicas como “Hallowed”, “Run To The Hills”, “Phantom”, “Trooper”, “Number Of The Beast”, “Killers”, “Powerslave”, “2 Minutes” e “Wasted Years”. A abertura ficará por conta da banda americana Alter Bridge.
Ingressos e valores
A venda de ingressos, realizada pela Livepass, terá início na próxima semana com uma pré-venda exclusiva. Clientes dos planos Santander Select e Private poderão adquirir entradas a partir de terça-feira (16), às 10h.
Na quarta-feira (17), no mesmo horário, a pré-venda será aberta aos demais clientes do banco.
- Os valores da inteira variam entre R$ 425, na cadeira superior, e R$ 1.200, na pista premium;
- As cadeiras de nível 1 custam R$ 690 na área lateral e R$ 650 na área central, enquanto a pista tem valor de R$ 585.
Show na capital paraense
A banda Iron Maiden, que há décadas reúne fãs de heavy metal ao redor do mundo, aterrissou em Belém em 1º de abril de 2011 para o show da turnê “The Final Frontier World Tour 2011”, realizado no Cidade Folia. A apresentação, que marcou a primeira e única passagem do grupo inglês pela capital paraense, completa agora 14 anos.
