Psica 2025 faz Belém pulsar como floresta de sons
Festival reúne mais de 70 artistas do Brasil, da Amazônia e de vários países em três dias de troca cultural em Belém
Um dos festivais mais aguardados pelo público, o Psica 2025 - O Retorno da Dourada vai transformar a cidade de Belém em uma verdadeira floresta sonora a partir desta sexta-feira (12) até domingo (14), com um leque de shows que reúne atrações regionais, nacionais e do exterior. Seres e sons vão emergir no bioma amazônico de sons com mais de 70 atrações no bairro histórico da Cidade Velha e o Estádio Mangueirão, no bairro do Bengui, no maior festival independente da Amazônia. Além de um cast nacional de primeira qualidade, o festival traz o cantor colombiano de cumbia Armando Hernández, o trio japonês The 5.6.7.8’s, a cantora e compositora martinicana Maleïka e o percussionista Boris Percus, além do som do peruano Lucho Pacora.
A floresta de sons vai contar com o talento e performance de nomes históricos como Martinho da Vila, Jorge Aragão, Dona Onete e Edson Gomes. Eles dividem o palco com artistas que redefinem a música contemporânea, como Luedji Luna, Marina Sena, BK’, Urias e Jaloo. Lendas da música amazônica vão estar no Psica 2025 para animar a festa: Viviane Batidão, Wanderley Andrade, Patrícia Bastos e Rubi A Nave do Som.
Martinho da Vila é uma "entidade" do samba com todos os significados culturais e históricos desse gênero musical que aproxima o Brasil e o Pará/Amazônia, da África com a luta do povo negro. Jorge Aragão vai se reencontrar com o público de Belém, ele um artista que dispensa apresentações e traz toda uma história dele no samba, na música que faz e conquista gerações. Edson Gomes é patrimônio do reggae no Brasil. E dona Onete, a rainha do carimbó chamegado, vai mostrar um novo show recheado de atrações e ritmos com um tempero que só essa Diva sabe colocar na medida certa. Além da surpreendente Marina Sena e da Nação Zumbi e Mano Brown. E tem, ainda, todo o suingue e pegada dos artista do Caribe, da América Latina e do Japão.
Na festa
A abertura do festival vai se dar nesta sexta-feira (12) vai ter programação gratuita na Cidade Velha. No sábado (13) e no domingo (14), o Psica 2025 vai ocupar o Mangueirão, contando com uma estrutura ampliada, múltiplos palcos, acessibilidade, áreas de convivência e outros espaços e serviços ao público.
O diretor do festival, Jeft Dias, destaca a proposta do evento. “O Psica sempre foi um espaço para mostrar o Brasil a partir do Norte. Nesta edição, unimos gerações e estilos, do samba ao brega, do rap ao rock, do carimbó à música eletrônica, sempre a partir da perspectiva amazônica”. O Psica 2025 tem patrocínio master da Petrobras e Patrocínio de Mercado Livre via Lei de Incentivo à Cultura Rouanet, patrocínio de O Boticário, com Apoio da Tim por meio da Lei Semear.
A abertura do festival na Cidade Velha, a partir das 16h desta sexta (12), no Palco Kabana do Nego Gerson (Praça do Carmo), vai contar com a concentração do Cortejo Encantado, que sairá pelas ruas às 17h. A partir das 18h10, o público confere Ponto BR convida Flor de Mururé, Amazônico, Grupo Manga Verde e Banda Voo Livre.
A partir das 18h, no Palco Rio Voador Petrobras (Pier das Onze Janelas), vai ter Célia Sampaio, Patrícia Bastos convida Ronaldo Silva e Trio Manari e, ainda, show com Di Melo.
No Palco Güera Mercado Livre (Praça Felipe Patroni), de 19h em diante se apresentam Luedji Luna, Armando Hernández e Viviane Batidão. No mesmo horário, no Palco Karretinha (Largo São João), tem Ball Corpo Dourado, Boris Percus e Batekoo. No Palco Megazord O Boticário (Igreja de Santo Alexandre e Relógio), a partir das 22h30, tem show com Freedom FM e Carabao o Máximo.
O Mangueirão é nosso!
Os sons da floresta vão invadir o Mangueirão no final da tarde de sábado (13). A partir das 17h25, no Palco Güera Mercado Livre, tem Selo Caqui Apresenta "Marés", Carol Lyne, Edson Gomes e Martinho da Vila com o show "Canta, Canta, Minha Gente". O Palco Rio Voador recebe, a partir das 18h25, os Garotin, Nação Zumbi - "Da Lama ao Caos", Wanderley Andrade e Marina Sena.
O público vai conferir, das 17h20 em diante, no Palco Kabana do Nego Gerson, apresentações de D´Água Negra, Os Haxixins, Batucada Misteriosa e Toró Açú, AJULIACOSTA E Cravo Carbono. E a festa continua, a partir das 17h05, no Palco Karretinha, com Cleide Roots, Baby Plus Size, Vacilo, DJ Lorran, Malka e Lucho Pacora. Rubi - A Nave do Som vai fazer a galera dançar a partir das 2h10 de domingo (14) no Palco Megazord O Boticário.
Quem for conferir a última noite do Psica 2025, neste domingo (14), pode se preparar para momentos no mínimo marcantes. Para fechar os três dias da floresta sonora em Belém, às 18h, o Palco Güera Mercado Livre recebe Terno Rei, Dona Onete com o shoqw inédito "Quatro Contas", Fruto Sensual e Mano Brown.
Já no Palco Rio Voador Petrobras, a partir das 17h10, os shows são: Ian Wapichana convida Moraes MV, Urias convida Jaloo, o sambista Jorge Aragão e BK´convida Evinha. No Palco Kabana do Nego Gerson, a partir das 17h10, tem Grupo Paracauari, a banda japonesa The 5.6.7.8´S, Melly, Mateus Fazeno Rock convida Fernando Catatau e Mumutante e, ainda, Ressoa.
O Palco Karretinha vai receber, a partir das 17h05, Clementaum, Kiara Felipe, Zek Picoteiro, Ramemes, DJ Elison New Age, Apropri4damente e Maleïka. A partir das 2h10, o agito ficará por conta do Tudão Crocodilo no Palco Megazord O Boticário.
Acesso
O público pode acessar o festival levando print do QR Code do ingresso pelo app Ingresse, laudo digital, cigarro comum, carregador portátil/powerbank, câmeras portáteis ou polaroid, capa de chuva, óculos escuros, álcool em gel, além de bonés, toucas e chapéus. Também são permitidas mochilas e bolsas pequenas, pente garfo de plástico e alimentos destinados a pessoas com deficiência ou necessidades especiais.
Entre os itens proibidos estão cigarro eletrônico, armas brancas, objetos cortantes ou perfurantes, armas de fogo, explosivos e materiais inflamáveis. Não é permitido entrar com cooler, isopor ou recipientes rígidos, garrafas e embalagens de vidro, drones, bastões de selfie, bebidas alcoólicas, cadeira de praia, capacete, câmeras profissionais ou copos térmicos.
Serviço
Festival Psica 2025 – O Retorno da Dourada
Onde: Cidade Velha – Belém (PA)
Quando: 12, 13 e 14 de dezembro de 2025
Ingressos: Passaportes a partir de R$ 100 (meia) disponíveis na [Ingresse] / Gratuidade: Lista TransFree e PCD's
Redes: @festivalpsica / Site Oficial
