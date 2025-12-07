Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

Bruna Dias Merabet
fonte

Com performances de funk, Silvero Pereira e Thais Sousa conquistaram notas máximas (Reprodução)

A paraense Thais Sousa disputa neste domingo, 07, a final da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, programa da TV Globo. A profissional é dupla de Silvero Pereira e, juntos, eles entregaram performances elogiadas, sincronia e notas altas.

Por exemplo, eles colecionam notas máximas nessa trajetória. Ao dançarem piseiro, os dois alcançaram o primeiro lugar com o 10 de Milton Cunha com “Aquelas Coisas”, de João Gomes. Com a lambada não foi diferente: ao dançarem “Tieta”, de Luiz Caldas, eles receberam 10 de Carlinhos de Jesus.

Com o medley de “Vai Lacraia”, do Bonde do Tigrão, e “Bonekinha”, de Gloria Groove, eles receberam mais um 10 de Milton Cunha e também de Zebrinha. Essa coreografia ganhou destaque porque Thais e Silvero exploraram uma dança com trocas de papéis, gestos femininos reinterpretados e movimentos marcados por sincronia e teatralidade. A proposta, segundo o júri, trouxe uma mensagem de liberdade e desconstrução.

Assim como foi ao longo da disputa, na semifinal eles ficaram no topo do ranking.

VEJA MAIS

image Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica
Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

image Thais Sousa celebra nota 10 na lambada ao lado de Silvero Pereira na disputa do ‘Dança dos Famosos’
A dançarina falou sobre a construção da coreografia, a parceria com o ator e a expectativa para dançar no brega no programa

image Dança dos Famosos: Silvero Pereira e paraense Thais Sousa alcançam 1º lugar; assista a apresentação
Na noite deste domingo (14), a dupla apresentou o ritmo piseiro, ao som da música “Aquelas Coisas”, de João Gomes

Na final, a pontuação alcançada ao longo do programa é zerada, e vencerá a dupla que tiver a melhor nota acumulada no programa ao vivo. Os ritmos dançados serão valsa e samba de gafieira, ou seja, cada dupla finalista vai dançar duas vezes.

“Eu estou bem tranquila com o trabalho que estamos fazendo. As coreografias estão lindas e isso me deixa muito segura. Claro que fico ansiosa, mas estou recebendo muito carinho e mensagens do público. Tenho certeza que eu e Silvero já somos vitoriosos pela nossa trajetória no programa, qualquer que seja o resultado! Agora contamos com o voto da galera. Tem que votar pra gente levar o troféu pro Pará e pro Ceará”, disse Thais.

Caso a coreógrafa paraense se torne campeã, essa será a segunda conquista de profissionais do Pará no quadro. Rolon Ho foi o coreógrafo campeão da Dança dos Famosos 2023 ao lado de Priscila Fantin. Ele e Thais são parceiros profissionais.

Como o programa é ao vivo, em Belém haverá uma festa para assistir à atração. Amigos, alunos e toda a torcida da dupla Silvero e Thais se reúnem no Shopping Bosque Grão Pará. O espaço contará com um grande telão e terá apresentação de Nega Lora e DJ Natto.

O evento é gratuito e vai acontecer em um dos espaços do shopping, onde antes funcionava o Detran.

Além de Thais, a cantora Manu Bahtidão também disputa o título.

Este ano, a Dança dos Famosos contou com 3 coreógrafos paraenses. Além da finalista, teve Linekee Ayres, que fazia dupla com Gracyanne Barbosa; eles deixaram a disputa após uma lesão da famosa. Teve também a coreógrafa Jaque Paraense, que fez par com David Junior; eles foram eliminados na semifinal.

CARREIRA

Com 13 anos de trajetória profissional, Thais começou a dançar ainda criança em projetos sociais no bairro da Pedreira, onde morava, em Belém. Aos 14 anos, tornou-se bolsista da Cia de Dança Cabanos e, desde então, construiu um currículo que inclui prêmios nacionais, homenagens na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) e atuação como professora. Acadêmica de Licenciatura em Dança pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Thais também é influenciadora digital e produtora de conteúdo cultural voltado à cultura paraense.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Thais Sousa

Silvero Pereira

Dança dos Famosos 2025
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

VENCEDORES

Ator cearense Silvero Pereira e coreógrafa paraense Thais Sousa vencem final da 'Dança dos Famosos'

A dupla encerrou os quatro meses de competição no topo do pódio após apresentações na valsa e no samba, estilos que marcaram a decisão ao vivo na TV Globo

07.12.25 23h23

tragédia

'Profunda dor', afirmam Chitãozinho e Xororó após morte de irmão em acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PFR), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt

07.12.25 21h17

BBB 25

Resumo BBB 25 (07/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Novas movimentações de jogo acontecem enquanto a Prova do Líder era realizada na casa

07.03.25 9h17

Novela Turca

Novela turca 'Minha Menina': conheça a história e saiba onde assistir

Novela também é conhecida como "Kızım", nome original

18.02.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda