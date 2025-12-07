Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A paraense Thais Sousa disputa neste domingo, 07, a final da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, programa da TV Globo. A profissional é dupla de Silvero Pereira e, juntos, eles entregaram performances elogiadas, sincronia e notas altas.

Por exemplo, eles colecionam notas máximas nessa trajetória. Ao dançarem piseiro, os dois alcançaram o primeiro lugar com o 10 de Milton Cunha com “Aquelas Coisas”, de João Gomes. Com a lambada não foi diferente: ao dançarem “Tieta”, de Luiz Caldas, eles receberam 10 de Carlinhos de Jesus.

Com o medley de “Vai Lacraia”, do Bonde do Tigrão, e “Bonekinha”, de Gloria Groove, eles receberam mais um 10 de Milton Cunha e também de Zebrinha. Essa coreografia ganhou destaque porque Thais e Silvero exploraram uma dança com trocas de papéis, gestos femininos reinterpretados e movimentos marcados por sincronia e teatralidade. A proposta, segundo o júri, trouxe uma mensagem de liberdade e desconstrução.

Assim como foi ao longo da disputa, na semifinal eles ficaram no topo do ranking.

Na final, a pontuação alcançada ao longo do programa é zerada, e vencerá a dupla que tiver a melhor nota acumulada no programa ao vivo. Os ritmos dançados serão valsa e samba de gafieira, ou seja, cada dupla finalista vai dançar duas vezes.

“Eu estou bem tranquila com o trabalho que estamos fazendo. As coreografias estão lindas e isso me deixa muito segura. Claro que fico ansiosa, mas estou recebendo muito carinho e mensagens do público. Tenho certeza que eu e Silvero já somos vitoriosos pela nossa trajetória no programa, qualquer que seja o resultado! Agora contamos com o voto da galera. Tem que votar pra gente levar o troféu pro Pará e pro Ceará”, disse Thais.

Caso a coreógrafa paraense se torne campeã, essa será a segunda conquista de profissionais do Pará no quadro. Rolon Ho foi o coreógrafo campeão da Dança dos Famosos 2023 ao lado de Priscila Fantin. Ele e Thais são parceiros profissionais.

Como o programa é ao vivo, em Belém haverá uma festa para assistir à atração. Amigos, alunos e toda a torcida da dupla Silvero e Thais se reúnem no Shopping Bosque Grão Pará. O espaço contará com um grande telão e terá apresentação de Nega Lora e DJ Natto.

O evento é gratuito e vai acontecer em um dos espaços do shopping, onde antes funcionava o Detran.

Além de Thais, a cantora Manu Bahtidão também disputa o título.

Este ano, a Dança dos Famosos contou com 3 coreógrafos paraenses. Além da finalista, teve Linekee Ayres, que fazia dupla com Gracyanne Barbosa; eles deixaram a disputa após uma lesão da famosa. Teve também a coreógrafa Jaque Paraense, que fez par com David Junior; eles foram eliminados na semifinal.

CARREIRA

Com 13 anos de trajetória profissional, Thais começou a dançar ainda criança em projetos sociais no bairro da Pedreira, onde morava, em Belém. Aos 14 anos, tornou-se bolsista da Cia de Dança Cabanos e, desde então, construiu um currículo que inclui prêmios nacionais, homenagens na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) e atuação como professora. Acadêmica de Licenciatura em Dança pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Thais também é influenciadora digital e produtora de conteúdo cultural voltado à cultura paraense.