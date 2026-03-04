Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

Em 'Família', o novo programa dominical da Rede Globo comandado pela apresentadora Eliana, está chegando. Com data de estreia prevista para o dia 15 de março, às 14h30, a atração acaba de contratar o novo assistente de palco de Eliana - o comediante Estevam Nabote. A informação foi confirmada ao Estadão pela Globo.

Aos 31 anos, o humorista carioca é conhecido por fazer parte do elenco do Porta dos Fundos. Vencedor do Prêmio Multishow de Humor em 2017, Nabote fez carreira no mundo do stand-up e em produções televisivas. No Multishow, integrou o elenco de atrações como Tô de Graça, O Dono do Lar, Portugal Show e Treme Treme. Ele também é conhecido por sua amizade com o humorista Ed Gama, com quem tem o podcast Só 1 Minutinho.

Ao longo de sua carreira, Eliana ficou conhecida por apostar em comediantes para atuarem como seus assistentes de palco. Nomes como Edison Oliveira, o Chiquinho, e Tiago Barnabé marcaram época ao lado da apresentadora.

A nova atração, que ocupará a grade das tardes de domingo da emissora, conta com um conteúdo familiar que "une música, boas histórias, competição e a valorização da cultura brasileira, mostrando as especificidades de diferentes regiões do País".

No programa, Eliana visitará a casa de famílias musicais famosas e baterá um papo descontraído com diferentes ídolos nacionais. Além da conversa com artistas, a atração também contará com uma competição musical entre famílias anônimas de diferentes regiões do Brasil.

"Só de você ligar a televisão e assistir a um programa que você pode descansar tranquilamente que você não terá nenhum tipo de saia justa, é muito legal. É um programa livre", afirmou Eliana em uma coletiva de imprensa na qual o Estadão esteve presente. "Nas músicas, eu procuro educar. Nos programas, informar, fazer viagens pelo mundo. Esse propósito é que faz sentido para mim", afirmou.

Na disputa, as famílias contarão suas histórias e mostrarão seus talentos, sendo julgadas por um time de jurados formado por personalidades famosas e pela plateia presente no estúdio. Ao todo, três famílias de diferentes estilos musicais competem entre si por programa. Somente uma delas, no entanto, avança para a próxima fase.

"Estou morrendo de saudade de um auditório cheio", afirmou Eliana, que neste ano completa 36 anos de carreira - 20 deles comandando programas aos domingos, primeiramente na Record e, antes da Globo, no SBT.

Após quase dois anos na emissora, a apresentadora finalmente ganhou um programa próprio para chamar de seu - antes, ela assumiu o extinto The Masked Singer e, no GNT, o Saia Justa, além do Vem Que Tem, programa vendas no período da Black Friday.