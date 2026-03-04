Capa Jornal Amazônia
Cultura

Quem está no Quarto Secreto do BBB 26? Confira o resultado do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputavam a vaga na dinâmica

Hannah Franco
fonte

Quem venceu o Paredão Falso do BBB 26? (Reprodução/TV Globo)

O resultado do Paredão Falso do BBB 26 foi divulgado na noite da última terça-feira (3), durante o programa ao vivo. A dinâmica, válida pelo sétimo paredão da temporada, definiu qual participante deixaria a casa temporariamente para cumprir uma missão estratégica no Quarto Secreto.

Com 54,66% da média dos votos, Breno foi o escolhido pelo público para ocupar o espaço reservado. Ele disputava a permanência na dinâmica com Alberto Cowboy, que recebeu 43,12%, e Jordana, que obteve 2,22% da média. Apesar de ter sido anunciado como eliminado, Breno seguiu no jogo de forma paralela, acompanhando os acontecimentos sem o conhecimento dos demais confinados.

No Quarto Secreto, o participante tem acesso a recursos especiais. Entre eles, cards que permitem ouvir conversas dentro da casa, possibilitando acompanhar estratégias, alianças e movimentações dos adversários. A novidade desta edição é que o espaço não ficará restrito a apenas um jogador.

Após chegar ao cômodo reservado, Breno foi surpreendido por um novo anúncio do apresentador Tadeu Schmidt. O Quarto Secreto terá um segundo participante, escolhido por ele, para compartilhar a experiência. Breno optou por chamar Juliano Floss. O apresentador informou que o dançarino será levado ao encontro no espaço especial e que os dois retornarão juntos à casa durante o programa ao vivo.

Palavras-chave

BBB 26

paredão falso
Cultura
.
