O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Pai de menina, Nicolas Prattes fala sobre educação e respeito ao comentar perfil de novo personagem

Durante coletiva da nova novela da Globo, o intérprete de Mirinho reflete sobre a formação dos homens e manifesta indignação sobre o crime contra jovem de 17 anos

Bruna Dias Merabet
fonte

Nicolas Prattes é Mirinho em ‘A Nobreza do Amor’ (Globo/Estevam Avellar)

Nicolas Prattes viverá um vilão em A Nobreza do Amor, novela da TV Globo que estreia no próximo dia 16 de março. O personagem Mirinho é um bon vivant interessado na fortuna do pai, o coronel Casemiro Bonafé (Cássio Gabus Mendes), dono do maior engenho de cana-de-açúcar da fictícia Barro Preto, no Rio Grande do Norte.

Em entrevista coletiva online, com a presença do Grupo Liberal,o ator revelou que chega para esse trabalho com um desafio a mais, já que experimenta algo inédito: seu primeiro personagem em novelas que não é movido por um bom sentimento.

Prattes falou sobre a ausência desse sentimentalismo e a relação que Mirinho terá com a disputa pelo amor de Lúcia/Alika (Duda Santos). Além disso, o ator aproveitou para destacar a importância de tratar as mulheres com respeito, fazendo esse paralelo entre a ficção e a realidade.

“Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, falando da minha vida pessoal. Eu sou pai de coração de menina; a gente vê os absurdos que estão acontecendo, essa situação de Copacabana, por exemplo. Os meninos precisam ser ensinados sobre o amor, respeito feminino e acima de tudo igualdade”, começou ao pontuar sobre o estupro coletivo que ocorreu em um bairro do Rio de Janeiro, em que quatro homens são acusados pelo crime contra uma menina de 17 anos.

O artista é casado com Sabrina Sato, que é mãe de Zoe. Desde 2024, ao iniciar a relação, Nicolas vive essa rotina de afeto com a enteada.

“Fazer esse cara me coloca muito em contato com isso, mas, para fazê-lo de uma maneira nobre, preciso entender de onde isso veio, qual foi o amor que ele recebeu ou não recebeu”, acrescenta.

Mirinho é arrogante e intenso, vivenciando algumas tensões entre as famílias locais, que guardam segredos. Ele é uma figura muito rica, cheia de camadas em todos os aspectos.

“Essa coisa da obsessão e da posse fala muito sobre, talvez, o superficial desse cara no sentido de que as coisas começaram lá atrás, como ele foi criado. Esse cara me coloca muito dentro de tudo isso, mas para fazer de uma maneira nobre eu tenho que entender qual foi essa educação que ele recebeu, ou que ele não recebeu”, avalia Nicolas Prattes.

.
