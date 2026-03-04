Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Que horas Juliano Floss vai entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda a dinâmica

O participante Breno foi o escolhido do paredão falso e convidou Juliano para espionar os brothers no Quarto Secreto; veja o horário previsto

Victoria Rodrigues
fonte

Juliano é um dos melhores aliados de Breno dentro do Big Brother Brasil. (Foto: Reprodução/ Gshow)

Na noite desta terça-feira (3), o apresentador Tadeu Schmidt divulgou o resultado do paredão falso do Big Brother Brasil 26 durante a exibição do programa ao vivo, na TV Globo. Como parte da dinâmica, o público de casa escolheu Breno com 54,66% da média dos votos. Ele estava disputando a suposta "permanência no reality" com Alberto Cowboy, que recebeu 43,12% dos votos, e Jordana, que obteve 2,22% da média. 

Como funcionará a dinâmica do paredão falso?

Logo após o apresentador anunciar a eliminação de Breno aos participantes da casa, ele foi imediatamente levado ao Quarto Secreto, local em que ele seguirá no jogo de forma paralela, acompanhando os acontecimentos. Dentro do ambiente, Breno terá acesso a alguns recursos especiais que estarão disponíveis por meio de cards que possibilitam diversas funções, entre elas:

  • Ouvir conversas dos participantes da casa;
  • Acompanhar estratégias e alianças;
  • E observar a movimentação dos adversários.

Novidade no Paredão Falso

Neste ano, o paredão falso desta edição veio com uma novidade especial: o Quarto Secreto terá um segundo participante escolhido por Breno para compartilhar a experiência do espaço e ajudar o brother nas estratégias de jogo. De forma rápida e sem pensar muito, o participante escolheu o influenciador digital Juliano Floss para estar com ele no cômodo reservado e ajudá-lo nessa missão durante o programa.

Qual o horário em que Juliano Floss entrará no Quarto Secreto?

Após Breno anunciar o nome de Juliano Floss como seu parceiro no Quarto Secreto, o apresentador informou que o dançarino será levado ao encontro no espaço especial e que os dois retornarão juntos à casa durante o programa ao vivo desta quarta-feira (4). Até o momento, Tadeu Schmidt não esclareceu qual o horário em que o influencer entrará para fazer companhia a Breno.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

bbb 26

paredão falso

Breno

juliano floss

horário
BBB
.
