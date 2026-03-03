Ana Paula e Babu brigam e trocam ofensas no BBB 26: 'Covarde', 'come cérebro'

Ana Paula Renault e Babu Santana protagonizaram uma nova treta na casa do BBB 26 na tarde desta terça-feira, 3. Tudo começou quando a jornalista comentava sobre o ex-aliado com Breno na sala, e foi confrontada. A discussão logo escalou para uma briga com direito a troca de ofensas e promessa de "uma briga por dia".

"Você é inteligente o bastante para saber que esse tipo de pauta é muito espinhosa e muito complicada, e pode ser a qualquer momento esvaziada", começou Ana Paula, retomando um embate iniciado na noite de segunda, 2, após o Sincerão. "Você, colocando ela aqui, isso pode acabar comigo de qualquer forma. Você se utilizou de algo externo muito sensível para tentar acabar comigo ao invés de discutir comigo aqui dentro."

Ela continua, dizendo que não poderia deixar Babu dar uma "aula sobre ela". "Você foi covarde, não se comprometeu ao fazer uni-duni-tê. Aí, 'do nada', você joga: 'Mas eu sou do gueto, você é patricinha, branca, loira'. Eu sou, reconheço meus privilégios, mas isso não tem nada a ver com uni-duni-tê."

Em seguida, Babu rebate a acusação: "Covardia é você chamar para o duelo uma pessoa que estava jogando do seu lado. Covardia é ficar de papinho furado com um cara que você fala que não confia", afirma, sobre Breno, que também está na sala.

Uma das origens da discussão é a prova do Anjo em que Babu retirou Ana Paula da disputa e alegou ter feito um sorteio para escolher quem eliminar. Na dinâmica, ela precisava retirar uma pessoa que estava ao seu lado, e escolheu Juliano.

A jornalista então pede para que o ator tenha cuidado ao abordar pautas sociais na discussão, e ele rebate. "Eu sou pauta social, Ana Paula. Você pontua várias coisas. Quando, Ana Paula, que você trabalhou 6x1? Você que puxa isso. Você é traidora. Estava toda uma galera armada contra quem a gente era contra. Você que desarmou tudo. O seu foco virou para mim."

O ator continua, acusando a jornalista de ter ido ao reality para limpar o próprio nome. "Você é a rainha da beleza e o caos. Vem aqui de 'blablablazinho' e faz a mesma coisa, come cérebro, tenta limpar seu nome. Traidora da causa que a gente tinha armado."

Juliano Floss, que também estava na sala no momento da discussão, se retirou e comentou com Solange Couto e Chaiany que se incomoda por sentir que fica no meio dos embates.

"Toda vez eu fico no meio disso como se tivesse alguma coisa a ver. Toda vez eles colocam a prova do Anjo que eu fui eliminado, e eu tenho que dar razão a um dos dois. Para mim, isso não é problema. O problema é que eles têm uma implicância um com o outro. Resolvam-se entre si. Eu gosto dos dois e já deixei claro."

Ao fim da troca de farpas, com direito a Ana Paula pedindo para que Babu a coloque no Paredão, o ator alfineta a jornalista com deboche e diz que "pode fazer o que quiser, só não pode agredir o coleguinha", referindo-se à expulsão da sister no BBB 16.

Ela continua: "O que acontece? É verdade, Babu? Nossa, que interessante. Você quer falar mais alguma coisa?" Quando ele sai da sala e ela aplaude, ele agradece: "Muito obrigado. São dois prêmios nacionais aqui."

Depois, do lado de fora, o ator conversa com seus aliados e promete protagonizar mais tretas com a jornalista: "Vai ser uma por dia! Uma por dia! Uma por dia! Jogar igualzinho ela faz. Ver se ela gosta de provar do próprio veneno."