Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Paula e Babu brigam e trocam ofensas no BBB 26: 'Covarde', 'come cérebro'

Estadão Conteúdo

Ana Paula Renault e Babu Santana protagonizaram uma nova treta na casa do BBB 26 na tarde desta terça-feira, 3. Tudo começou quando a jornalista comentava sobre o ex-aliado com Breno na sala, e foi confrontada. A discussão logo escalou para uma briga com direito a troca de ofensas e promessa de "uma briga por dia".

"Você é inteligente o bastante para saber que esse tipo de pauta é muito espinhosa e muito complicada, e pode ser a qualquer momento esvaziada", começou Ana Paula, retomando um embate iniciado na noite de segunda, 2, após o Sincerão. "Você, colocando ela aqui, isso pode acabar comigo de qualquer forma. Você se utilizou de algo externo muito sensível para tentar acabar comigo ao invés de discutir comigo aqui dentro."

Ela continua, dizendo que não poderia deixar Babu dar uma "aula sobre ela". "Você foi covarde, não se comprometeu ao fazer uni-duni-tê. Aí, 'do nada', você joga: 'Mas eu sou do gueto, você é patricinha, branca, loira'. Eu sou, reconheço meus privilégios, mas isso não tem nada a ver com uni-duni-tê."

Em seguida, Babu rebate a acusação: "Covardia é você chamar para o duelo uma pessoa que estava jogando do seu lado. Covardia é ficar de papinho furado com um cara que você fala que não confia", afirma, sobre Breno, que também está na sala.

Uma das origens da discussão é a prova do Anjo em que Babu retirou Ana Paula da disputa e alegou ter feito um sorteio para escolher quem eliminar. Na dinâmica, ela precisava retirar uma pessoa que estava ao seu lado, e escolheu Juliano.

A jornalista então pede para que o ator tenha cuidado ao abordar pautas sociais na discussão, e ele rebate. "Eu sou pauta social, Ana Paula. Você pontua várias coisas. Quando, Ana Paula, que você trabalhou 6x1? Você que puxa isso. Você é traidora. Estava toda uma galera armada contra quem a gente era contra. Você que desarmou tudo. O seu foco virou para mim."

O ator continua, acusando a jornalista de ter ido ao reality para limpar o próprio nome. "Você é a rainha da beleza e o caos. Vem aqui de 'blablablazinho' e faz a mesma coisa, come cérebro, tenta limpar seu nome. Traidora da causa que a gente tinha armado."

Juliano Floss, que também estava na sala no momento da discussão, se retirou e comentou com Solange Couto e Chaiany que se incomoda por sentir que fica no meio dos embates.

"Toda vez eu fico no meio disso como se tivesse alguma coisa a ver. Toda vez eles colocam a prova do Anjo que eu fui eliminado, e eu tenho que dar razão a um dos dois. Para mim, isso não é problema. O problema é que eles têm uma implicância um com o outro. Resolvam-se entre si. Eu gosto dos dois e já deixei claro."

Ao fim da troca de farpas, com direito a Ana Paula pedindo para que Babu a coloque no Paredão, o ator alfineta a jornalista com deboche e diz que "pode fazer o que quiser, só não pode agredir o coleguinha", referindo-se à expulsão da sister no BBB 16.

Ela continua: "O que acontece? É verdade, Babu? Nossa, que interessante. Você quer falar mais alguma coisa?" Quando ele sai da sala e ela aplaude, ele agradece: "Muito obrigado. São dois prêmios nacionais aqui."

Depois, do lado de fora, o ator conversa com seus aliados e promete protagonizar mais tretas com a jornalista: "Vai ser uma por dia! Uma por dia! Uma por dia! Jogar igualzinho ela faz. Ver se ela gosta de provar do próprio veneno."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/BBB 26/BABU/ANA PAULA/BRIGA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ATIVIDADES

Motins começa quarta-feira (04/03) e promove rodas de negócios e oficinas gratuitas, em Belém

Evento reúne profissionais e iniciantes entre o dias 4 e 7 de março com qualificação e articulação de mercado

03.03.26 18h00

TACACÁ CULTURAL

Belém e Ananindeua recebem oficinas gratuitas de formação artística; veja como participar

Projeto inclui formação em circo, teatro percussivo, artesanato de miriti e ações de inclusão com Libras

03.03.26 17h13

FAMOSOS

Alane Dias celebra novo álbum dos Gilsons e se derrete por Francisco Gil: 'Dom de emocionar'

O casal assumiu o relacionamento em maio de 2025

03.03.26 13h45

SOLIDARIEDADE

Artistas paraenses unidos em Juntos Pelo Nazaco para arrecadar fundos em prol de tratamento de saúde

A mobilização coletiva acontece no dia 11 de março com apresentações de bandas e solistas que integram a cena cultural do Pará para suprir necessidades médicas do percussionista

03.03.26 13h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESPCULAÇÕES

Quentin Tarantino morreu em ataque a Israel? Entenda rumor

Boato nas redes sociais afirmou que diretor teria sido atingido por míssil; informação foi desmentida por sites internacionais

03.03.26 11h18

VIRAL

VÍDEO: DJ Méury recria 'trend da Rocinha' no Ver-o-Peso e viraliza na web

Vídeo com imagem de drone no principal ponto turístico de Belém já soma mais de 100 mil visualizações nas redes

03.03.26 10h38

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

REINCIDENTE

Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman arrombou porta, fumou na sala da vítima e causou princípio de incêndio

03.03.26 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda