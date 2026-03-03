Belém e Ananindeua recebem oficinas gratuitas de formação artística; veja como participar

O projeto Tacacá Cultural abriu vagas para uma série de oficinas gratuitas nas áreas de circo, música, dança e artesanato. A iniciativa é realizada pela Companhia de Circo Nós Tantos e contará com atividades em Belém e Ananindeua ao longo do ano. As inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponível na bio do Instagram da organização.

A programação reúne ações formativas e culturais desenvolvidas em parceria com instituições como o Movimento de Emaús e o Parque Cultural Vila Maguary, que recebem as primeiras oficinas já no mês de março.

Quais oficinas estão disponíveis?

📍 Belém

Batuque em Cena

Carga horária de 20 horas;

Local: Movimento de Emaús, no bairro do Bengui, em Belém, e são destinadas ao público da instituição;

A formação é ministrada por Diego Vattos, com encontros às quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h30, nos dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de março.

Brinquedos Encantados (Artesanato de miriti)

A atividade apresenta a técnica tradicional associada ao município de Abaetetuba e terá carga horária de 20 horas;

Local: Movimento de Emaús, com turma prioritariamente composta por 20 mulheres;

A oficina será ministrada por Márcia Almeida, com auxílio de Mauricio Sousa, nos dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17 e 18 de março, das 14h às 16h30.

📍 Ananindeua

Oficina de Iniciação às Técnicas Circenses

Público em geral;

Local: Teatro Municipal de Ananindeua, localizado no Parque Cultural Vila Maguary;

Carga horária de 20 horas;

A formação inclui práticas de malabares, acrobacias de solo e exercícios de equilíbrio;

As aulas ocorrem das 9h às 11h30, nos dias 5, 9, 11, 16, 18, 23 e 24 de março, com turma de até 20 participantes, a partir de 14 anos;

A condução será dos instrutores Yure Lee e Gabi Alcântara.

No dia 29 de março, a programação prevê um espetáculo de resultado, das 18h às 21h, além da apresentação gratuita do espetáculo “Virar Peixe”. A retirada de ingressos deve ser feita uma hora antes da apresentação, na bilheteria do teatro.

Acessibilidade e inclusão cultural

Com foco na inclusão, o projeto também prevê atividades artísticas trimestrais voltadas à comunidade surda, além de oficinas de Libras (Língua Brasileira de Sinais) direcionadas a artistas circenses.

Os artistas e técnicos envolvidos no projeto participam ainda de intercâmbios e formações, com algumas vagas abertas ao público externo, como cursos na área de Direitos Humanos e oficinas de Libras aplicadas à prática artística.

O projeto integra a rede de ações fomentadas pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas, executado pela Fundação Nacional de Artes, vinculada ao Ministério da Cultura do Governo do Brasil. A iniciativa conta também com apoio do Edital de Chamamento Público nº 003/2025 – Fomento a Projetos Continuados de Pontos e Pontões de Cultura da Secult-PA.