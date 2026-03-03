Belém e Ananindeua recebem oficinas gratuitas de formação artística; veja como participar
Projeto inclui formação em circo, teatro percussivo, artesanato de miriti e ações de inclusão com Libras
O projeto Tacacá Cultural abriu vagas para uma série de oficinas gratuitas nas áreas de circo, música, dança e artesanato. A iniciativa é realizada pela Companhia de Circo Nós Tantos e contará com atividades em Belém e Ananindeua ao longo do ano. As inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponível na bio do Instagram da organização.
A programação reúne ações formativas e culturais desenvolvidas em parceria com instituições como o Movimento de Emaús e o Parque Cultural Vila Maguary, que recebem as primeiras oficinas já no mês de março.
Quais oficinas estão disponíveis?
📍 Belém
Batuque em Cena
Carga horária de 20 horas;
Local: Movimento de Emaús, no bairro do Bengui, em Belém, e são destinadas ao público da instituição;
A formação é ministrada por Diego Vattos, com encontros às quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h30, nos dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de março.
Brinquedos Encantados (Artesanato de miriti)
A atividade apresenta a técnica tradicional associada ao município de Abaetetuba e terá carga horária de 20 horas;
Local: Movimento de Emaús, com turma prioritariamente composta por 20 mulheres;
A oficina será ministrada por Márcia Almeida, com auxílio de Mauricio Sousa, nos dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17 e 18 de março, das 14h às 16h30.
📍 Ananindeua
Oficina de Iniciação às Técnicas Circenses
Público em geral;
Local: Teatro Municipal de Ananindeua, localizado no Parque Cultural Vila Maguary;
Carga horária de 20 horas;
A formação inclui práticas de malabares, acrobacias de solo e exercícios de equilíbrio;
As aulas ocorrem das 9h às 11h30, nos dias 5, 9, 11, 16, 18, 23 e 24 de março, com turma de até 20 participantes, a partir de 14 anos;
A condução será dos instrutores Yure Lee e Gabi Alcântara.
No dia 29 de março, a programação prevê um espetáculo de resultado, das 18h às 21h, além da apresentação gratuita do espetáculo “Virar Peixe”. A retirada de ingressos deve ser feita uma hora antes da apresentação, na bilheteria do teatro.
Acessibilidade e inclusão cultural
Com foco na inclusão, o projeto também prevê atividades artísticas trimestrais voltadas à comunidade surda, além de oficinas de Libras (Língua Brasileira de Sinais) direcionadas a artistas circenses.
Os artistas e técnicos envolvidos no projeto participam ainda de intercâmbios e formações, com algumas vagas abertas ao público externo, como cursos na área de Direitos Humanos e oficinas de Libras aplicadas à prática artística.
O projeto integra a rede de ações fomentadas pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas, executado pela Fundação Nacional de Artes, vinculada ao Ministério da Cultura do Governo do Brasil. A iniciativa conta também com apoio do Edital de Chamamento Público nº 003/2025 – Fomento a Projetos Continuados de Pontos e Pontões de Cultura da Secult-PA.
