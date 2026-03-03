Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman arrombou porta, fumou na sala da vítima e causou princípio de incêndio

O Liberal
fonte

Elijah Blue Allman vive uma trajetória marcada pela dependência química e por uma relação instável com sua mãe, a cantora Cher, que tentou sem sucesso obter sua tutela judicial (Reprodução)

Elijah Blue Allman, 49 anos, filho da cantora Cher, 79 anos, foi detido em flagrante pela polícia de Concord, nos Estados Unidos, após entrar na residência de uma mulher. A informação foi confirmada pelo portal TMZ por meio de documentos oficiais.

De acordo com o registro da ocorrência, Allman arrombou a porta da unidade no domingo (1º). A proprietária do imóvel permaneceu em um armário até a chegada das autoridades. Os policiais localizaram o indivíduo na sala de estar, onde ele consumia tabaco. A prisão ocorreu sem resistência física.

VEJA MAIS

image Cher pode ganhar série documental na Netflix sobre sua trajetória
O projeto, chamado provisoriamente de "Sharing Her Story", teria sete episódios de uma hora cada

image Nora diz que Cher contratou homens para sequestrar o próprio filho
Filho caçula da cantora está desaparecido desde 2022.

Embora nenhum objeto tenha sido subtraído, o relatório aponta um prejuízo financeiro de US$ 2,7 mil (aproximadamente R$ 14 mil). O valor corresponde aos danos na estrutura da porta e a um foco de incêndio em um tapete, causado pelo descarte de um cigarro aceso.

Allman já havia sido detido na sexta-feira anterior (27), sob acusação de invadir uma instituição de ensino na mesma cidade. Na ocasião, ele foi levado à Cadeia do Condado de Merrimack pelos crimes de invasão de propriedade, ameaça e conduta desordeira, sendo liberado posteriormente sem a exigência de fiança.

Até o momento, Cher não emitiu comunicados sobre o episódio. Em 2023, a artista havia protocolado um pedido de tutela sobre o filho, sob o argumento de que ele não possuía condições de gerir o próprio patrimônio, mas retirou o processo judicial em 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

REINCIDENTE

Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman arrombou porta, fumou na sala da vítima e causou princípio de incêndio

03.03.26 11h02

Mel Lisboa diz que contraiu IST após traições do ex-namorado: 'Poderia ter sido muito pior'

Em entrevista a podcast, a atriz detalha os riscos de feminicídio e as sequelas emocionais de uma relação vivida aos 15 anos

03.03.26 10h27

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

SUCESSO

Estilista João Bosco Maia consolida nome no 'Rainhas' ao criar faixa e quatro fantasias em 2026

Com 17 anos de participação no concurso, o estilista mantém a tradição e aposta no acabamento sofisticado do objeto

03.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Belém conhece de perto as formas da arte de Véio na Caixa Cultural

Duzentas obras do artista visual Cícero Alves dos Santos, natural de Sergipe, abordam a vida no sertão nordestino e alertam para a necessidade de preservação do meio ambiente

03.03.26 8h00

PREMIAÇÃO

Filme que critica o regime do Irã foi gravado às escondidas e disputa Oscar 2026

“Foi Apenas um Acidente”, de Jafar Panahi, critica repressão no Irã e concorre a melhor filme internacional; saiba onde assistir

03.03.26 8h25

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

que tal?

Juju Ferrari vende leite materno após receber proposta de R$ 10 mil

Além do leite materno, Juju Ferrari planeja organizar a venda de água de banho e objetos pessoais em nova plataforma

02.03.26 18h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda