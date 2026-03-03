Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman, 49 anos, filho da cantora Cher, 79 anos, foi detido em flagrante pela polícia de Concord, nos Estados Unidos, após entrar na residência de uma mulher. A informação foi confirmada pelo portal TMZ por meio de documentos oficiais.

De acordo com o registro da ocorrência, Allman arrombou a porta da unidade no domingo (1º). A proprietária do imóvel permaneceu em um armário até a chegada das autoridades. Os policiais localizaram o indivíduo na sala de estar, onde ele consumia tabaco. A prisão ocorreu sem resistência física.

Embora nenhum objeto tenha sido subtraído, o relatório aponta um prejuízo financeiro de US$ 2,7 mil (aproximadamente R$ 14 mil). O valor corresponde aos danos na estrutura da porta e a um foco de incêndio em um tapete, causado pelo descarte de um cigarro aceso.

Allman já havia sido detido na sexta-feira anterior (27), sob acusação de invadir uma instituição de ensino na mesma cidade. Na ocasião, ele foi levado à Cadeia do Condado de Merrimack pelos crimes de invasão de propriedade, ameaça e conduta desordeira, sendo liberado posteriormente sem a exigência de fiança.

Até o momento, Cher não emitiu comunicados sobre o episódio. Em 2023, a artista havia protocolado um pedido de tutela sobre o filho, sob o argumento de que ele não possuía condições de gerir o próprio patrimônio, mas retirou o processo judicial em 2024.