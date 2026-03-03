Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

O Liberal
fonte

Foto de identificação policial de Justin Timberlake (Reprodução/DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE SAG HARBOR)

Justin Timberlake, 45 anos, acionou o Supremo Tribunal do Condado de Suffolk na segunda-feira (2) para impedir a difusão de registros de câmeras corporais da polícia. O material corresponde à sua detenção em junho de 2024. A petição alega que a exposição dos arquivos viola a privacidade do indivíduo e de seus familiares, conforme documentos obtidos pela revista People.

A defesa, composta por Edward Burke Jr. e Michael J. Del Piano, afirma que o vídeo contém imagens do interior do veículo e dados sobre saúde e rotina familiar. O texto jurídico sustenta que a divulgação resultaria em exposição e assédio, sem fundamentação em interesse coletivo. Os advogados solicitaram uma liminar para bloquear o acesso de terceiros ao conteúdo, exceto mediante ordem judicial, e pediram o direito de revisar o material para propor edições antes de qualquer decisão.

VEJA MAIS

image Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme; saiba o que é e os sintomas
Cantor de 43 anos contou que precisou decidir se continuaria a turnê mesmo com os sintomas debilitantes da doença causada por carrapatos contaminados

image Justin Timberlake sofre novo revés por ser preso com suspeita de embriaguez em NY
A carteira de motorista de Justin Timberlake foi suspensa no estado de Nova York por tempo indeterminado

image Britney Spears revela que ficou grávida de Justin Timberlake e fez aborto
A cantora realizou o aborto quando tinha 17 anos e namorava Timberlake. A revelação foi feita em sua biografia "The Woman in Me"

O caso remonta a 18 de junho de 2024, em Sag Harbor, Nova York. Timberlake foi detido após deixar o American Hotel. O relatório policial registra que o condutor de um BMW 2025 avançou um sinal de parada e não permaneceu na faixa de rodagem. No documento, consta que o cidadão apresentava olhos vermelhos e se recusou a realizar o teste do bafômetro. À autoridade, ele declarou o consumo de uma dose de bebida alcoólica.

Em setembro de 2024, houve um acordo judicial. A acusação inicial de direção em estado de embriaguez foi substituída pela admissão de culpa em uma infração de menor gravidade. A sentença estabeleceu o pagamento de multa de US$ 500, acréscimo de US$ 260 em taxas, 25 horas de serviços comunitários e suspensão da habilitação por 90 dias. Timberlake também foi sentenciado a produzir um vídeo educativo sobre os riscos da condução de veículos sob efeito de substâncias.

O pedido judicial atual ocorre após o Departamento de Polícia de Sag Harbor receber solicitações de acesso às imagens por meio da Lei de Liberdade de Informação (FOIL).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Justin Timberlake
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

REINCIDENTE

Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman arrombou porta, fumou na sala da vítima e causou princípio de incêndio

03.03.26 11h02

Mel Lisboa diz que contraiu IST após traições do ex-namorado: 'Poderia ter sido muito pior'

Em entrevista a podcast, a atriz detalha os riscos de feminicídio e as sequelas emocionais de uma relação vivida aos 15 anos

03.03.26 10h27

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

SUCESSO

Estilista João Bosco Maia consolida nome no 'Rainhas' ao criar faixa e quatro fantasias em 2026

Com 17 anos de participação no concurso, o estilista mantém a tradição e aposta no acabamento sofisticado do objeto

03.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Belém conhece de perto as formas da arte de Véio na Caixa Cultural

Duzentas obras do artista visual Cícero Alves dos Santos, natural de Sergipe, abordam a vida no sertão nordestino e alertam para a necessidade de preservação do meio ambiente

03.03.26 8h00

PREMIAÇÃO

Filme que critica o regime do Irã foi gravado às escondidas e disputa Oscar 2026

“Foi Apenas um Acidente”, de Jafar Panahi, critica repressão no Irã e concorre a melhor filme internacional; saiba onde assistir

03.03.26 8h25

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

que tal?

Juju Ferrari vende leite materno após receber proposta de R$ 10 mil

Além do leite materno, Juju Ferrari planeja organizar a venda de água de banho e objetos pessoais em nova plataforma

02.03.26 18h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda