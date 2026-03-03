Capa Jornal Amazônia
A força feminina e a harmonia do trio SalDoce conquistam a música brasileira

No Dia Internacional da Mulher, o trio carioca destaca como a união de trajetórias individuais fortalece a diversidade e a leveza na nova MPB

O Liberal
SalDoce é um trio carioca composto por Brenda Luce, Fernanda Francis e Marianna Eis (Divulgação)

A SalDoce é um trio carioca composto por Brenda Luce, Fernanda Francis e Marianna Eis, três artistas que decidiram unir suas vozes e talentos para criar uma sonoridade única. Misturando pop leve, MPB e samba, elas conquistaram seguidores nas redes sociais com vídeos cantando releituras e expandiram seu público com músicas autorais cheias de energia e emoção.

Entre seus sucessos estão faixas como “O Que Eu Chamo de Amor” e “À Flor da Pele”, que já somam mais de um milhão de reproduções nas plataformas digitais.

Mais do que um grupo musical, a SalDoce representa a presença feminina na cena cultural brasileira. Cada integrante já tinha sua trajetória individual, mas juntas elas criaram um projeto que celebra a amizade e a diversidade de estilos. O álbum “SalDoce” e o aguardado álbum previsto para 2026 mostram como o trio explora diferentes fases da vida e do afeto, sempre com arranjos vocais harmoniosos e uma leveza contagiante.

No Dia Internacional da Mulher, celebrar a SalDoce é reconhecer como a música pode ser um instrumento de resistência e inspiração. Assim como tantas mulheres que lutam por igualdade e respeito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

O Liberal
