O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pablo reage a comparações com Bruno Mars após fãs apontarem semelhanças em novo álbum

Poucas horas após a estreia do disco, internautas passaram a apontar semelhanças entre algumas faixas e músicas populares no Brasil

Estadão Conteúdo

O lançamento do novo álbum de Bruno Mars, The Romantic, na última sexta-feira, 27, movimentou as redes sociais e colocou artistas brasileiros no centro das discussões entre fãs.

Poucas horas após a estreia do disco, o primeiro trabalho solo do cantor desde 24K Magic (2016), internautas passaram a apontar semelhanças entre algumas faixas e músicas populares no Brasil, incluindo canções do cantor Pablo e sucessos de Gretchen.

Comparações viralizam nas redes

Logo após a chegada do álbum às plataformas digitais, usuários começaram a comentar a sonoridade de algumas músicas do projeto. A faixa Something Serious foi uma das mais citadas, com fãs destacando semelhanças com Freak Le Boom Boom e Conga, Conga, Conga, sucessos de Gretchen.

Outra música que gerou repercussão foi Risk It All, escolhida como faixa de trabalho e lançada junto com um clipe oficial. Parte do público comparou a canção a Imprevisto, hit do cantor de arrocha Pablo.

A discussão chegou até o próprio artista baiano. Após a repercussão, Pablo publicou um vídeo em seu perfil utilizando inteligência artificial para simular um encontro musical entre ele e Bruno Mars. "Seja com Risk It All ou Imprevistos, o importante é que a sofrência tá garantida, né não meu pretinho @brunomars?", legendou o cantor.

